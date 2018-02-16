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12:09 (мск), источник: КрымPress

Крым передаст Ингушетии евпаторийский детский санаторий «Пионер»

Крым передаст Ингушетии детский санаторий «Пионер», расположенный на территории Евпатории, в соответствии с договорённостями достигнутыми на Инвестиционном форуме в Сочи.

Это начало большой совместной работы… «Дорожную карту» министерство экономического развития сегодня с правительством Ингушетии составит, подпишет. Ждем ребят из Ингушетии на отдых, — цитирует Крыминформ главу Крыма Сергея Аксёнова. Ранее сообщалось, что лагерь будет передан в безвозмездное пользование, но при условии проведения ремонта и реконструкции всех его корпусов. Детское учреждение за сезон может принять около 4 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет.

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