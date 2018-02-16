Крым передаст Ингушетии евпаторийский детский санаторий «Пионер»

Это начало большой совместной работы… «Дорожную карту» министерство экономического развития сегодня с правительством Ингушетии составит, подпишет. Ждем ребят из Ингушетии на отдых, — цитирует Крыминформ главу Крыма Сергея Аксёнова. Ранее сообщалось, что лагерь будет передан в безвозмездное пользование, но при условии проведения ремонта и реконструкции всех его корпусов. Детское учреждение за сезон может принять около 4 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет.