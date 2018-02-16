Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
В соцсетях набирает популярность флешмоб #зачемрожала
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
«В Кремле, в трусах?»: Семенович возмутила свей фигурой и нарядом
Россиянам пообещали увеличить пенсии до 25 тысяч
«Так выглядит счастье»: Навка поделилась снимком с Песковым
Вдова Хворостовского показала фото с могилы мужа
Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом
Диснеевская принцесса: Рианна примерила роскошное алое платье
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12:50 (мск), источник: Publika.md

С 1 марта на всех автовокзалах страны запустят терминалы для покупки билетов

На всех автовокзалах страны купить билеты можно будет посредством терминалов.

Источник: Publika.md

Сейчас электронную систему тестируют на столичном центральном автовокзале, а с 1 марта запустят во всех районах. Пока же услуга доступна на сайте autogara.md.

Выбираем пункт отправки. В обязательном порядке нужно указать адрес своей электронной почты. На мобильный телефон поступит сообщение с кодом.

Читайте также
Минэкономики представит карту дорожных работ на 2018 год

«Кассы будут работать по-прежнему. Их количество останется прежним. Со временем мы определим сколько билетов покупают онлайн, а сколько — в кассах. Приобретать можно билеты в любом направлении, в том числе и на международные рейсы», — сказал замглавы ГП «Автовокзалы и автостанции» Виталий Гаврилов.

Пассажиры надеются, что введение новой системы позволит избежать очередей в кассах.

«Думаю, так будет удобнее, чем стоять в очередях. Будем рады увидеть такое и в районах, чтобы можно было заранее купить билет».

«Это большой плюс. Не надо будет стоять в очередях»

«Конечно, буду пользоваться, ведь это удобно. Можно заранее заказать билет, а затем оплатить его в терминале».

В скором времени платежные терминалы установят на Северном и Южном вокзалах, а также в районных автостанциях.

«В настоящее время рассматривается возможность продажи билетов на Северном вокзале. В ближайшее время система будет запущена и там. Думаю, люди привыкнут к ней достаточно быстро. Конечно, люди старшего поколения будут покупать билеты как обычно — в кассах», — сказал замдиректора Северного автовокзала Ион Андрушка.

«Это очень удобно. Билеты будут доступны в любое время. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, клиент вводит данные о пункте назначения, выбирает место, время и маршрут, и получает билет. Ему не надо будет для этого ехать на вокзал», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В Молдове действует 60 автовокзалов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сборная России разгромила Словению на Олимпиаде в Пхенчхане
Российский фигурист отказался общаться с журналистами на ОИ
Экс-глава ФТС рассказал о беседе с Путиным после обысков
Собачий гедонизм: пес, который ненавидит гулять и корчит рожи
Уволенный после жалобы Медведеву учитель вернулся на работу
Краснодарский судья уволен за нецензурные высказывания
Экономическое чудо. Медведев пообещал бизнесу дешевые деньги
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан Денис Спицов принес России третью олимпийскую медаль в лыжах
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
О каких собаках мечтали советские дети 16 февраля наступает год собаки по китайскому календарю
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь