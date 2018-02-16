С 1 марта на всех автовокзалах страны запустят терминалы для покупки билетов
На всех автовокзалах страны купить билеты можно будет посредством терминалов.
На всех автовокзалах страны купить билеты можно будет посредством терминалов.
Сейчас электронную систему тестируют на столичном центральном автовокзале, а с 1 марта запустят во всех районах. Пока же услуга доступна на сайте autogara.md.
Выбираем пункт отправки. В обязательном порядке нужно указать адрес своей электронной почты. На мобильный телефон поступит сообщение с кодом.
«Кассы будут работать
Пассажиры надеются, что введение новой системы позволит избежать очередей в кассах.
«Думаю, так будет удобнее, чем стоять в очередях. Будем рады увидеть такое и в районах, чтобы можно было заранее купить билет».
«Это большой плюс. Не надо будет стоять в очередях»
«Конечно, буду пользоваться, ведь это удобно. Можно заранее заказать билет, а затем оплатить его в терминале».
В скором времени платежные терминалы установят на Северном и Южном вокзалах, а также в районных автостанциях.
«В настоящее время рассматривается возможность продажи билетов на Северном вокзале. В ближайшее время система будет запущена и там. Думаю, люди привыкнут к ней достаточно быстро. Конечно, люди старшего поколения будут покупать билеты как обычно — в кассах», — сказал замдиректора Северного автовокзала Ион Андрушка.
«Это очень удобно. Билеты будут доступны в любое время. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, клиент вводит данные о пункте назначения, выбирает место, время и маршрут, и получает билет. Ему не надо будет для этого ехать на вокзал», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
В Молдове действует 60 автовокзалов.
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