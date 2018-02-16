С 1 марта на всех автовокзалах страны запустят терминалы для покупки билетов

«Кассы будут работать по-прежнему. Их количество останется прежним. Со временем мы определим сколько билетов покупают онлайн, а сколько — в кассах. Приобретать можно билеты в любом направлении, в том числе и на международные рейсы», — сказал замглавы ГП «Автовокзалы и автостанции» Виталий Гаврилов.



Пассажиры надеются, что введение новой системы позволит избежать очередей в кассах.



«Думаю, так будет удобнее, чем стоять в очередях. Будем рады увидеть такое и в районах, чтобы можно было заранее купить билет».



«Это большой плюс. Не надо будет стоять в очередях»



«Конечно, буду пользоваться, ведь это удобно. Можно заранее заказать билет, а затем оплатить его в терминале».



В скором времени платежные терминалы установят на Северном и Южном вокзалах, а также в районных автостанциях.



«В настоящее время рассматривается возможность продажи билетов на Северном вокзале. В ближайшее время система будет запущена и там. Думаю, люди привыкнут к ней достаточно быстро. Конечно, люди старшего поколения будут покупать билеты как обычно — в кассах», — сказал замдиректора Северного автовокзала Ион Андрушка.



«Это очень удобно. Билеты будут доступны в любое время. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, клиент вводит данные о пункте назначения, выбирает место, время и маршрут, и получает билет. Ему не надо будет для этого ехать на вокзал», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



В Молдове действует 60 автовокзалов.