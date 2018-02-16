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12:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутские моржи сняли ролик-пародию на Satisfaction

Satisfaction по-сибирски. Иркутские моржи сняли ролик — свою версию нашумевшего клипа ульяновских курсантов.

Этот ролик снимали на льду Байкала в 20-градусный мороз. Но по виду актёров, а по совместительству участников клуба зимнего плавания «Прибайкальцы», вовсе и не скажешь, что им холодно. Они греются на солнце, а потом дружно прыгают в ледяную воду. На YouTube видео собрало уже больше 10 тысяч просмотров. В комментариях люди восхищаются не только сибирской закалкой, но и тягой к креативу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Нам пишут и обычные люди — просто хотят поучаствовать с нами в ролике.
— Не берёте?
— Пока что отбираем. Отбираем на дальнейшие проекты людей, — говорит участник клуба зимнего плавания «Прибайкальцы» Дмитрий Вахрушев.

Это уже не первое видео «Горячих голов» — так моржи назвали свою команду. Они регулярно выкладывают в сеть ролики, где удивляют экстримом. Сейчас они снимают очередной видеоклип на Байкале.

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