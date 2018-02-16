Иркутские моржи сняли ролик-пародию на Satisfaction

Этот ролик снимали на льду Байкала в 20-градусный мороз. Но по виду актёров, а по совместительству участников клуба зимнего плавания «Прибайкальцы», вовсе и не скажешь, что им холодно. Они греются на солнце, а потом дружно прыгают в ледяную воду. На YouTube видео собрало уже больше 10 тысяч просмотров. В комментариях люди восхищаются не только сибирской закалкой, но и тягой к креативу.