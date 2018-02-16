Иркутские моржи сняли ролик-пародию на Satisfaction
Satisfaction
Satisfaction
Этот ролик снимали на льду Байкала в 20-градусный мороз. Но по виду актёров, а по совместительству участников клуба зимнего плавания «Прибайкальцы», вовсе и не скажешь, что им холодно. Они греются на солнце, а потом дружно прыгают в ледяную воду. На YouTube видео собрало уже больше 10 тысяч просмотров. В комментариях люди восхищаются не только сибирской закалкой, но и тягой к креативу.
— Нам пишут и обычные люди — просто хотят поучаствовать с нами в ролике.
— Не берёте?
— Пока что отбираем. Отбираем на дальнейшие проекты людей, — говорит участник клуба зимнего плавания «Прибайкальцы» Дмитрий Вахрушев.
Это уже не первое видео «Горячих голов» — так моржи назвали свою команду. Они регулярно выкладывают в сеть ролики, где удивляют экстримом. Сейчас они снимают очередной видеоклип на Байкале.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.