В Краснодаре появится новый аэропорт за 11 миллиардов рублей

Об этом стало известно на Российском инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Сочи. Протокол нового аэропорта в Краснодаре подписали вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский, глава Краснодара Евгений Первышов и гендиректор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.

— Строительство нового комплекса стратегически важно для нашего города. Краснодар выигрывает по местоположению у многих городов, — сказал Первышов.

В новом аэропорту Краснодара будет аэровокзал, привокзальная площадь, грузовые и VIP-терминалы, пешеходные галереи, а также парковки. Кроме того, планируется улучшить уже существующую инженерную инфраструктуру. На все это компания «Базэл Аэро» потратит 11 миллиардов рублей.

Для пассажиров у фирмы есть весьма приятные новости. В новом аэропорту откроют торговые площади, зоны питания, отдыха и развлечения.

— Здесь пассажиры смогут не просто ожидать вылета, но и полноценно отдохнуть и решать деловые вопросы, — заявил гендиректор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.