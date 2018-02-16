В Краснодаре появится новый аэропорт за 11 миллиардов рублей
Строительство начнут уже в этом году.
Строительство начнут уже в этом году.
Об этом стало известно на Российском инвестиционном форуме, который сейчас проходит в Сочи. Протокол нового аэропорта в Краснодаре подписали
— Строительство нового комплекса стратегически важно для нашего города. Краснодар выигрывает по местоположению у многих городов, — сказал Первышов.
В новом аэропорту Краснодара будет аэровокзал, привокзальная площадь, грузовые и
Для пассажиров у фирмы есть весьма приятные новости. В новом аэропорту откроют торговые площади, зоны питания, отдыха и развлечения.
— Здесь пассажиры смогут не просто ожидать вылета, но и полноценно отдохнуть и решать деловые вопросы, — заявил гендиректор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.
Открыть аэропорт планируют в 2022 году. Строительство начнется в ближайшее время.
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