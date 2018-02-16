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16 февраля, источник: Новый Калининград

Синоптики прогнозируют в выходные снег, дождь, плюс и минус

Синоптики прогнозируют в выходные в Калининградской области положительные дневные температуры воздуха и отрицательные ночные, сообщается на сайте Гидрометцентр РФ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 756 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: Новый Калининград

По его данным, в ночь с пятницы на субботу ожидается -1 и небольшой снег. Днём в субботу будет +2 и небольшие осадки в виде снега с дождём. В воскресенье ночью прогнозируется -3 и кратковременный снег, а днём +2 и небольшие осадки.

У Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогноз аналогичный: незначительные морозы по ночам с небольшим снегом и плюсовые дневные показатели с умеренными осадками.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в областном центре в выходные осадков не предвидится вовсе, а ночные температуры не опустятся ниже нуля.

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