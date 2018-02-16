Синоптики прогнозируют в выходные снег, дождь, плюс и минус

По его данным, в ночь с пятницы на субботу ожидается -1 и небольшой снег. Днём в субботу будет +2 и небольшие осадки в виде снега с дождём. В воскресенье ночью прогнозируется -3 и кратковременный снег, а днём +2 и небольшие осадки.