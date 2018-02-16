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12:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Муниципалитет оплатит ремонт автомобиля уфимца из-за ямы на дороге

Орджоникидзевский районный суд Уфы частично удовлетворил иск местного жителя, попавшего в ДТП из-за ямы на дороге, к муниципальному «Управлению по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района».

Установлено, что мужчина попал в аварию, наехав колесом на выбоину на проезжей части.

Инспектор ДПС составил на месте акт, в котором зафиксировал длину ямы — 1 м, ширину — 80 см и глубину — 11 см. В соответствии с госстандартом размеры выбоин и просадок не должны превышать в длину 15 см, в ширину — 60 см и в глубину — 5 см. Если состояние дорог и улиц не отвечает требованиям ГОСТа, на них должны быть введены временные ограничения движения, а этого сделано не было, говорится в сообщении. Была проведена экспертиза для определения размера ущерба, причиненного автомобилю.

В результате суд взыскал с «Управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» стоимость ремонта машины в размере 175,2 тысячи рублей, расходы на проведение экспертизы — 15 тысяч рублей, а также почтовые издержки и расходы на юридические услуги.

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