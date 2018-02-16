Муниципалитет оплатит ремонт автомобиля уфимца из-за ямы на дороге

Инспектор ДПС составил на месте акт, в котором зафиксировал длину ямы — 1 м, ширину — 80 см и глубину — 11 см. В соответствии с госстандартом размеры выбоин и просадок не должны превышать в длину 15 см, в ширину — 60 см и в глубину — 5 см. Если состояние дорог и улиц не отвечает требованиям ГОСТа, на них должны быть введены временные ограничения движения, а этого сделано не было, говорится в сообщении. Была проведена экспертиза для определения размера ущерба, причиненного автомобилю.