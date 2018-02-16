Пять из семи таксистов в Феодосии не прошли проверку

По данным ведомства, водители пяти автомобилей из семи не прошли проверку, они оказывали услуги с нарушениями налогового законодательства.

«На двух автотранспортных средствах деятельность гражданами осуществлялась без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, не оказалось у водителей и оформленных трудовых договоров. В других такси пассажирам не выдали квитанцию — бланк строгой отчетности, который должен выдаваться в момент получения расчета за услугу», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве утонили, что в Крыму деятельностью по оказанию услуг пассажирских перевозок официально занимаются почти 900 индивидуальных предпринимателей и организаций. Налоговики фиксируют почти двукратное снижение количества нелегальных такси. По оперативным данным, их доля сейчас составляет 25−30%, несколько увеличиваясь в курортный сезон.