Пять из семи таксистов в Феодосии не прошли проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии налоговики и правоохранители провели рейды по выявлению нелегальных такси. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии налоговики и правоохранители провели рейды по выявлению нелегальных такси. Об этом сообщили в
По данным ведомства, водители пяти автомобилей из семи не прошли проверку, они оказывали услуги с нарушениями налогового законодательства.
«На двух автотранспортных средствах деятельность гражданами осуществлялась без госрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, не оказалось у водителей и оформленных трудовых договоров. В других такси пассажирам не выдали квитанцию — бланк строгой отчетности, который должен выдаваться в момент получения расчета за услугу», — рассказали в
Кроме того, в ведомстве утонили, что в Крыму деятельностью по оказанию услуг пассажирских перевозок официально занимаются почти 900 индивидуальных предпринимателей и организаций. Налоговики фиксируют почти двукратное снижение количества нелегальных такси. По оперативным данным, их доля сейчас составляет 25−30%, несколько увеличиваясь в курортный сезон.
Ранее руководитель УФНС по РК Роман Наздрачев сообщал, что в Крыму легально работают только 70% такси.
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