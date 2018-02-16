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12:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Суд не нашел оскорблений в названии башкир «малым народом»

Уфимский районный суд отказал в удовлетворении иска активистке Конгресса башкирского народа Альфие Узянбаевой, которая требовала привлечь к ответственности блогера Галину Лучкину (Лину Серегину), назвавшую башкир «малым народом». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Узянбаева просила удалить запись эфира радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», в которой прозвучало это определение во время дебатов об изучении башкирского языка. Она также требовала возместить ей моральный вред.

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 Суд не нашел оскорблений в названии башкир «малым народом»
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