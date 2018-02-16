Суд не нашел оскорблений в названии башкир «малым народом»
Уфимский районный суд отказал в удовлетворении иска активистке Конгресса башкирского народа Альфие Узянбаевой, которая требовала привлечь к ответственности блогера Галину Лучкину (Лину Серегину), назвавшую башкир «малым народом». Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.