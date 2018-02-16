ГИБДД назвала точки в Калининграде, где установлены дополнительные радары
Госавтоинспекция назвала места, где 16 февраля установили дополнительные радары видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает
Госавтоинспекция назвала места, где 16 февраля установили дополнительные радары видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает
Первый видеорадар располагается на столбе троллейбусной сети, расположенном на тротуаре возле дома № 261 на Московском проспекте. В зону контроля входит участок дороги в радиусе действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения в центр Калининграда, направление контроля встречное).
Второй комплекс установили на столбе возле дома № 262 на Московском проспекте. Столб расположен на разделительной полосе. Под контролем этого комплекса находится участок трёхполосной дороги в зоне действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения от центра Калининграда в направлении Северного обхода, направление контроля встречное).
Третий комплекс появился на световой опоре среди деревьев возле дома № 186 на Московском проспекте. Он предназначен, чтобы контролировать, как водители соблюдают п. 10.2 Правил дорожного движения. Он отслеживает движение от центра Калининграда к Северному обходу, направление контроля встречное. Ранее сообщалось, что каждый калининградский фоторадар за год принёс в бюджет более пяти миллионов рублей.
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