ГИБДД назвала точки в Калининграде, где установлены дополнительные радары

Источник: Клопс.ru

Первый видеорадар располагается на столбе троллейбусной сети, расположенном на тротуаре возле дома № 261 на Московском проспекте. В зону контроля входит участок дороги в радиусе действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения в центр Калининграда, направление контроля встречное).

Второй комплекс установили на столбе возле дома № 262 на Московском проспекте. Столб расположен на разделительной полосе. Под контролем этого комплекса находится участок трёхполосной дороги в зоне действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения от центра Калининграда в направлении Северного обхода, направление контроля встречное).