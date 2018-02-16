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16 февраля, источник: Клопс.ru

ГИБДД назвала точки в Калининграде, где установлены дополнительные радары

Госавтоинспекция назвала места, где 16 февраля установили дополнительные радары видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

Первый видеорадар располагается на столбе троллейбусной сети, расположенном на тротуаре возле дома № 261 на Московском проспекте. В зону контроля входит участок дороги в радиусе действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения в центр Калининграда, направление контроля встречное).

Второй комплекс установили на столбе возле дома № 262 на Московском проспекте. Столб расположен на разделительной полосе. Под контролем этого комплекса находится участок трёхполосной дороги в зоне действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» (направление движения от центра Калининграда в направлении Северного обхода, направление контроля встречное).

Третий комплекс появился на световой опоре среди деревьев возле дома № 186 на Московском проспекте. Он предназначен, чтобы контролировать, как водители соблюдают п. 10.2 Правил дорожного движения. Он отслеживает движение от центра Калининграда к Северному обходу, направление контроля встречное. Ранее сообщалось, что каждый калининградский фоторадар за год принёс в бюджет более пяти миллионов рублей.

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