Инвестиционный фонд виски появился в Швеции
Инвестиционный фонд виски появился в Швеции, благодаря чему состоятельные люди смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя, сообщает британская газета The Independent.
Инвестиционный фонд виски появился в Швеции, благодаря чему состоятельные люди смогут вкладывать деньги в редкие сорта крепкого алкоголя, сообщает британская газета The Independent.
Инициатором создания фонда односолодового виски (The Single Malt Fund) стал предприниматель Кристиан Свантессон. Элитный алкоголь планируется продавать на
Деятельность фонда будет контролироваться шведским финансовым надзорным органом. Автор идеи утверждает, что таким образом инвестиционный фонд виски станет первым в мире, который будет регулироваться.
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