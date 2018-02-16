Инвестиционный фонд виски появился в Швеции

Инициатором создания фонда односолодового виски (The Single Malt Fund) стал предприниматель Кристиан Свантессон. Элитный алкоголь планируется продавать на интернет-портале.

Деятельность фонда будет контролироваться шведским финансовым надзорным органом. Автор идеи утверждает, что таким образом инвестиционный фонд виски станет первым в мире, который будет регулироваться.