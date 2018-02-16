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16 февраля, источник: Pro Город Самара

В Самаре на площади Кирова установили 16-метровую «Маслену»

16 февраля на площади имени С. М. Кирова появился необычный арт-объект. Впервые там установили 16-метровую фигуру «Маслены». Она станет главным атрибутом гуляний, которые будут проходить на площади в воскресенье, 18 февраля, с 12:00.

Источник: samadm.ru

«Гостей праздника ожидает насыщенная программа: театрализованные представления, выступление лучших коллективов Дворца культуры на площади Кирова, конкурсы на ловкость и силу, выставка изделий и поделок из соломки, множество подарков и сюрпризов», — сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что площадь Кирова будет не единственной площадкой в Кировском районе, где состоятся народные гуляния. Так, в 11:30 начнутся праздничные мероприятия в ДК в поселке Зубчаниновка (ул. А. Невского, 95); в 12:30 — на площадке перед ДК «Луч» (ул. Магистральная, 133); а в 13:00 — в сквере перед МБОУ школа № 86 (Зубчаниновское шоссе, 161).

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