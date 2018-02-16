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16 февраля, источник: Вести - Воронеж

Воронежские медики прокомментировали видео с ужасной палатой в детском отделении райбольницы

По словам врачей, авторы ролика сами разложили мусор в палате для записи.

Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал «Вести-Воронеж» видео с ужасными условиями в детской палате районной больницы. По словам медиков, помещение уже много лет активно используется, и дети сами портят там обстановку. А авторы скандального ролика, и вовсе, сами разложили там мусор специально для съёмок.

Запись появилась в понедельник, 12 февраля. На ней юный пациент детского отделения Аннинской районной больницы показывает, насколько ужасные там условия содержания: кровати неустойчивы, а обшитые пластиком стены — сплошь в разломах, в некоторых из которых лежат засохшие остатки еды.

Как сообщили «Вести-Воронеж» в пресс-службе ведомства, на видео действительно попала палата педиатрического отделения Аннинской районной больницы. Капитальный ремонт там делали в 2008 году — тогда там были установлены новые окна, двери, потолочные и стеновые панели, обновили электропроводку и сантехнику, постелили линолеум и т. д. До настоящего времени палата всегда активно использовалась, и юные пациенты зачем-то намеренно портили её вид. И руководство начало решать проблему ещё в прошлом году.

— Это помещение активно эксплуатировалось 10 лет. Естественно, это сказалось на его внешнем виде. В текущем году в этом отделении запланирован ремонт. Заявку мы оформили еще в 2017 году. Ориентировочное время ремонта — июль — август 2018 года. Кстати, подростки, которых мы лечим, намеренно нанесли повреждения стеновым панелям, чем заметно ухудшили их состояние. Что же касается остатков пищи и мусора на видео, то ребята признались, что выложили их специально для съемки, — сообщил главный врач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков.

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