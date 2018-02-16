Воронежские медики прокомментировали видео с ужасной палатой в детском отделении райбольницы
По словам врачей, авторы ролика сами разложили мусор в палате для записи.
По словам врачей, авторы ролика сами разложили мусор в палате для записи.
Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал «Вести-Воронеж» видео с ужасными условиями в детской палате районной больницы. По словам медиков, помещение уже много лет активно используется, и дети сами портят там обстановку. А авторы скандального ролика, и вовсе, сами разложили там мусор специально для съёмок.
Запись появилась в понедельник, 12 февраля. На ней юный пациент детского отделения Аннинской районной больницы показывает, насколько ужасные там условия содержания: кровати неустойчивы, а обшитые пластиком стены — сплошь в разломах, в некоторых из которых лежат засохшие остатки еды.
Как сообщили «Вести-Воронеж» в
— Это помещение активно эксплуатировалось 10 лет. Естественно, это сказалось на его внешнем виде. В текущем году в этом отделении запланирован ремонт. Заявку мы оформили еще в 2017 году. Ориентировочное время ремонта — июль — август 2018 года. Кстати, подростки, которых мы лечим, намеренно нанесли повреждения стеновым панелям, чем заметно ухудшили их состояние. Что же касается остатков пищи и мусора на видео, то ребята признались, что выложили их специально для съемки, — сообщил главный врач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков.
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