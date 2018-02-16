Воронежские медики прокомментировали видео с ужасной палатой в детском отделении райбольницы

Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал «Вести-Воронеж» видео с ужасными условиями в детской палате районной больницы. По словам медиков, помещение уже много лет активно используется, и дети сами портят там обстановку. А авторы скандального ролика, и вовсе, сами разложили там мусор специально для съёмок.

Запись появилась в понедельник, 12 февраля. На ней юный пациент детского отделения Аннинской районной больницы показывает, насколько ужасные там условия содержания: кровати неустойчивы, а обшитые пластиком стены — сплошь в разломах, в некоторых из которых лежат засохшие остатки еды.

Как сообщили «Вести-Воронеж» в пресс-службе ведомства, на видео действительно попала палата педиатрического отделения Аннинской районной больницы. Капитальный ремонт там делали в 2008 году — тогда там были установлены новые окна, двери, потолочные и стеновые панели, обновили электропроводку и сантехнику, постелили линолеум и т. д. До настоящего времени палата всегда активно использовалась, и юные пациенты зачем-то намеренно портили её вид. И руководство начало решать проблему ещё в прошлом году.