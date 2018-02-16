Тренировка хохочущей 93-летней бабушки покорила пользователей сети

Источник: Alex Harvey / CC0

Моя мама тренирует эту 93-летнюю бабушку, и это самое милое, что вообще существует на свете. Смех и улыбка возвращают ей молодость

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Старушка тренируется, сидя на стуле, и весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт движениям тренера, но, кажется, бабушку это совершенно не огорчает. В конце тренировки наставница ободряюще дала спортсменке «пять».

За двое суток ролик посмотрели более пяти миллионов человек. Пост набрал свыше ста тысяч ретвитов и почти 300 тысяч отметок «Нравится».