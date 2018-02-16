Тренировка хохочущей 93-летней бабушки покорила пользователей сети
Пользователей интернета умилило видео тренировки 93-летней старушки под жизнерадостную музыку. Ролик появился 14 февраля в
Пользователей интернета умилило видео тренировки 93-летней старушки под жизнерадостную музыку. Ролик появился 14 февраля в
Моя мама тренирует эту 93-летнюю бабушку, и это самое милое, что вообще существует на свете. Смех и улыбка возвращают ей молодость.
Старушка тренируется, сидя на стуле, и весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт движениям тренера, но, кажется, бабушку это совершенно не огорчает. В конце тренировки наставница ободряюще дала спортсменке «пять».
В декабре 2017 года пресса обратила внимание на 50-летнего Жана Титуса, больше известного как Накачанный Дедуля (Ripped Grandpa). Мужчина работает
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