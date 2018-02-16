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16 февраля, источник: Моя Планета

Уникальная семья медведей из России поразила ученых

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» заявляют, что камера-ловушка зафиксировала событие мирового значения — на территории заповедных земель замечена медведица сразу с пятью медвежатами, которые держатся вместе уже третью зиму подряд.

Получив данные с фотоловушек, мы действительно были поражены. Обнаружение медведицы сразу с пятью медвежатами — уже само по себе большое событие. Но нам посчастливилось уже второй раз запечатлеть удивительный случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира.
Глеб Седаш
Научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда"

Предполагается, что сохранить большой выводок медведица смогла благодаря хорошему урожаю желудя, сообщается на сайте нацпарка.

Новые снимки показывают прогулку по заповедному лесу шестерых больших медведей. Хотя упитанные медвежата еще не сравнялись размерами с матерью, за последний год они значительно выросли и прибавили в весе. По оценкам специалистов, в такой форме они уже могли бы начать самостоятельную жизнь, однако дружная семья до сих пор держится вместе. Мишки продолжают расти под присмотром матери.

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Снимки были сделаны в декабре 2017 года и получены учеными в феврале 2018 — это уже третья зима этого выводка. Специалисты предполагают, что за это время медведи научились всему необходимому для самостоятельной жизни, и для группы эта зимовка станет последней. Вероятно, этой весной выводок распадется, и мишки, окрепшие и полные сил, один за другим наконец-то отделятся от матери.

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