Уникальная семья медведей из России поразила ученых
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» заявляют, что
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» заявляют, что
Получив данные с фотоловушек, мы действительно были поражены. Обнаружение медведицы сразу с пятью медвежатами — уже само по себе большое событие. Но нам посчастливилось уже второй раз запечатлеть удивительный случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира.
Предполагается, что сохранить большой выводок медведица смогла благодаря хорошему урожаю желудя, сообщается на сайте нацпарка.
Новые снимки показывают прогулку по заповедному лесу шестерых больших медведей. Хотя упитанные медвежата еще не сравнялись размерами с матерью, за последний год они значительно выросли и прибавили в весе. По оценкам специалистов, в такой форме они уже могли бы начать самостоятельную жизнь, однако дружная семья до сих пор держится вместе. Мишки продолжают расти под присмотром матери.
Снимки были сделаны в декабре 2017 года и получены учеными в феврале 2018 — это уже третья зима этого выводка. Специалисты предполагают, что за это время медведи научились всему необходимому для самостоятельной жизни, и для группы эта зимовка станет последней. Вероятно, этой весной выводок распадется, и мишки, окрепшие и полные сил, один за другим
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