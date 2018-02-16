Уникальная семья медведей из России поразила ученых

Получив данные с фотоловушек, мы действительно были поражены. Обнаружение медведицы сразу с пятью медвежатами — уже само по себе большое событие. Но нам посчастливилось уже второй раз запечатлеть удивительный случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира.

Глеб Седаш Научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда"