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16 февраля, источник: РИА Крым

Масленичные выходные в Крыму: где поесть блинов и сжечь чучело

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Масленичная неделя подходит к концу, а значит нужно успеть как следует повеселиться и от души наесться блинов. Ведь уже с 19 февраля у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи.

Источник: РИА "Новости"

РИА Новости Крым предлагает вниманию читателей программу народных гуляний, которые пройдут в ближайшие выходные практически во всех городах и районах полуострова.

Где: Симферополь, сквер им. Тренева.

Когда: 17 и 18 февраля с 12:00 до 19:00.

В субботу, 17 февраля, с 12.00 до 19.00 часов, в центре Симферополя состоится праздничная программа «Собирайся народ, Масленица идет!». Праздник откроется выступлением хора Таврической духовной семинарии и ансамбля «Петропавловская песня». В 13:00 состоится концертная программа Русской общины Крыма, с 13:30 до 17:30 — праздничная программа Крымского окружного казачьего общества. Жителей и гостей ждут концертные номера лучших казачьих коллективов Республики Крым, проведение показательных выступлений казачьего боевого искусства.

С 17:30 до 19:00 гостей мероприятия ждут традиционные масленичные конкурсы и забавы: «золотые ворота», «тесто», «платочек», «плетень», «кольца», «корзинки», «стенка на стенку» и многие другие.

В воскресенье праздничные гуляния продолжит программа «Гуляй, Симферополь на Масленице!». Откроет праздник в 12:00 детская игровая программа Дома дружбы народов веселыми играми и хороводами.

В 13:00 состоится театрализованное представление и концертная программа лучших творческих коллективов города «Однажды на Масленице».

Также в этот день симферопольцев и гостей крымской столицы ждут богатырские игры, конкурсы, хороводы.

Кульминацией праздника станет фаер-шоу «Огненная феерия», которое начнется в 18:00.

В сквере имени Тренева на протяжении всех праздничных дней работает ярмарка товаров ручной работы, декоративно-прикладного искусства «Ремесленный ряд». В период проведения масленичных выходных также будет работать «Вкусный ряд», где все желающие смогут отведать вкуснейших блинов и пирогов, сбитней и других масленичных яств.

Где: Севастополь, культурный комплекс «Корабел», КИЦ, эко-парк «Лукоморье».

Когда: 17 и 18 февраля.

В субботу, 17 февраля, в культурном комплексе «Корабел» в 11:00 начнется народное гулянье «Семь чудес Масленицы». Возле культурного центра гостей будут встречать сказочные персонажи: Весна, Зимушка, корова Груша, Масленица. В программе — веселые и задорные игры, песни и яркие танцы.

В воскресенье, 18 февраля, в Севастопольском культурно-информационном центре состоится празднование «Масленицы по-флотски». В гуляниях примут участие морские пехотинцы Черноморского флота, курсанты и юные нахимовцы. В программе праздника — соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, военизированной эстафете, «боях» на бревне мешками, прыжкам через «коня», лазанию по вертикальному столбу.

В ходе «Масленицы по-флотски» будет работать полевая кухня с кашей, пройдет демонстрация исторических образцов военной формы, в программе также полуденный выстрел из старинной пушки, концерт и традиционное угощение блинами.

В эко-парке «Лукоморье» в 12:00 Масленицу отпразднуют по мотивам фильма «Сибирский цирюльник». Гости праздника смогут покататься на единственной в Севастополе снежной горке, поучаствовать в мастер-классе по выпечке русских блинов, послушать выступление оркестра Росгвардии. Также в программе мероприятия игры, конкурсы, забавы, концертная программа, канатоходцы и многое другое.

Мастер-класс по выпечке блинов также покажут представители белорусской, украинской, греческой, татарской общин.

Где: Ялта, городская набережная, пос. Кореиз, пос. Гаспра.

Когда:17 и 18 февраля.

Празднование «Широкой Масленицы» состоится и в Ялте. Основная культурно-массовая программа будет организована на набережной в субботу и воскресенье. В эти дни здесь пройдут увлекательные мастер-классы для детей. Все желающие смогут полакомиться многочисленными видами блинов и другими горячими зимними блюдами в специальном фуд-корте. Гостей праздника ожидает насыщенная концертная программа от творческих коллективов Ялтинского региона.

Кроме того, до конца недели на площади Советской, а также на набережной им. В. Ленина, в районе круглого фонтана, открыта праздничная торговля, которая включает в себя выставку товаров народного потребления и изделий народного промысла от крымских мастеров.

Массовые народные гуляния пройдут и в поселках ялтинского региона. В субботу, 17 февраля, в 11.00 в Гаспре на спортивной площадке по ул. Тамарлы, 6/24 состоятся спортивные соревнования «Веселые старты», концертная программа «Венок Дружбы», эстафеты, хороводы, конкурс рисунка на асфальте, творческая мастерская «Солнышко», традиционное сжигание чучела. Всех гостей праздника угощают блинами, ароматным чаем и дарят хорошее настроение.

17 февраля в Кореизе на площади перед территориальным органом (ул. Севастопольское шоссе, 27) состоятся театрализованное представление, игры, конкурсы, хороводы, выставка работ народного творчества, угощение блинами и чаем. Начало в 12:00.

А вот анонсируемые ранее масленичные гуляния на Ай-Петри отменены. По словам организаторов, на плато пошел дождь и смыл весь снежный покров, а некоторые места превратились в обледенелый каток, что делает проведение там массовых мероприятий небезопасным. Организаторы заверили, что праздник на Ай-Петри непременно состоится, но только после того, когда там наступит похолодание и выпадет снег.

Где: Симферопольский район, с. Перевальное, с. Богдановка.

Когда: 18 февраля.

В последний день Масленицы в урочище Кизил-Коба (село Перевальное) состоятся праздничные гуляния и традиционное сожжение чучела зимы. Народные гуляния, забавы и поедание блинов пройдет 18 февраля в кинопарке «Викинг».

Также традиционные масленичные мероприятия состоятся в селе Богдановка с 10:00 до 11:00 на площади перед отделением почты. В рамках празднования пройдет концерт, народные гуляния и традиционное сжигание чучела. Также участников мероприятия угостят вкусными блинами.

Где: Феодосия, Привокзальная площадь.

Когда: 17 и 18 февраля.

В Феодосии проводы Масленицы состоятся на Привокзальной площади города. В этот день казаки Феодосии повеселят гостей праздника «казачьими забавами». Также пройдет концерт хоровых коллективов и большая театрализованная программа «Как Петрушка на Масленицу невесту себе искал». Кроме того, феодосийцев и гостей города ждут детская стилизованная игровая программа «Как на масленой неделе!» и традиционное сжигание чучела. Обязательным сопровождением праздника будет сытная ярмарка.

18 февраля проводы Масленицы и народные гуляния состоятся также и в Домах культуры всех поселков феодосийского региона.

Где: Керчь, площадь им. Ленина.

Когда: 17 и 18 февраля с 12:00 до 17:00.

В субботу, 17 февраля, на центральной площади Керчи стартует праздничная концертная программа творческих коллективов города «Собирайся народ, Масленица идет!». С 15:00 до 17:00 пройдет первый городской семейный конкурс «Масленичный разгуляй», а с 17:00 до 18:00 гостей праздника ждет концертная программа вокально-хореографического ансамбля «Таврия» им. Л. Д. Чернышевой (Симферополь).

В воскресенье, 18 февраля, с 12:00 до 15:00 состоится конкурсно-развлекательная программа «Масленичная эстафета», в рамках которой пройдут шутейные забавы, кулачные бои, прыгание в мешках, перетягивание каната.

Кроме того, в это же время пройдут веселый хоровод, праздничные гадания, мастер класс «Кукла — мотанка», конкурсы частушек, загадок и поговорок, конкурс перепляса «Веселая балалайка».

Также на площади в этот день будут работать фото-зона «В гостях у Масленицы», лавка угощений для конкурсантов, выставка конкурсных обрядовых кукол «Масленичное Чучело».

В 15:45 состоится традиционное сжигание чучела, после чего гости увидят праздничную концертную программу «Керчь! Пой, гуляй Масленицу провожай».

Всю неделю на площади им. Ленина будет работать торговый ряд с конкурсной программой «Вкусные блинчики» и выставкой-продажей сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества.

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