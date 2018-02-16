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16 февраля, источник: Калининград.Ru

В Черняховске откроют первый на востоке области центр женского здоровья

В Черняховской центральной районной больнице откроют первый на востоке области центр женского здоровья. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача медучреждения Владимир Шавейников.

Источник: Калининград.Ru

Центр планируют оборудовать в здании поликлиники для взрослых на улице Ленина. В левом крыле для этих целей выделят три помещения. В них будут располагаться кабинет приёма, кабинет врача онколога-маммолога и смотровой кабинет.

Медучреждение закупило кольпоскоп за 380 тысяч рублей. Маммограф и УЗИ-аппарат, по словам Шавейникова, в больнице имеются. «Работает в принципе полноценная лаборатория для проведения обследований», — отметил и.о. главврача Черняховской ЦРБ.

В общей сложности на создание центра женского здоровья направят 650 тысяч рублей. Подрядчик должен приступить к ремонтно-строительным работам 19 февраля. Завершить их планируют в марте 2018 года. Центр будет обслуживать жителей Черняховского района и близлежащих населённых пунктов.

«Это позволит улучшить выявление онкологических заболеваний у женщин на ранних стадиях и, соответственно, начать своевременно полноценное лечение. Я думаю, что центр должен быть востребован», — добавил Владимир Шавейников.

Отметим, что в Калининграде центр женского здоровья открыли в июле 2017 года на улице Иванникова. За первые три месяца в медучреждении провели 12 тысяч исследований и консультаций.

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