«Смерть Сталина» не отступает
Графический роман «Смерть Сталина» Фабьена Нюри и Тьерри Робена будет издан в России, сообщил его правообладатель, французское издательство комиксов Dargaud. Права на выпуск комикса приобрело издательство «Эксмо».
Графический роман «Смерть Сталина» Фабьена Нюри и Тьерри Робена будет издан в России, сообщил его правообладатель, французское издательство комиксов Dargaud. Права на выпуск комикса приобрело издательство «Эксмо».
Хотя в России фильм Армандо Иануччи «Смерть Сталина» запрещен к показу в России, графический роман, по которому он снят, скоро будет опубликован на русском языке издательством «Эксмо». Об этом сообщает в твиттере его правообладатель, французское издательство комиксов Dargaud.
В
Графический роман La Mort de Staline. Une histoire vraie… sovietique («Смерть Сталина. История, истинно… советская») создали сценарист Фабьен Нури и художник Тьерри Робен. Первая часть, «Агония», вышла в 2010 году, вторая, «Похороны», — в 2012-м. Взяв за основу этот роман, британский режиссер Армандо Иануччи снял сатирический фильм «Смерть Сталина» о борьбе за власть после смерти советского вождя. На сайте Rotten Tomatoes, где собраны оценки мировых кинокритиков, картина имеет 97% положительных отзывов.
Права на прокат фильм в России купил кинодистрибутор «Вольга». Но показать фильм не удалось. Минкульт, выдав прокатное удостоверение картине, затем организовал ее общественный просмотр с участием депутатов Госдумы и кинодеятелей. Они написали письмо главе Минкульта Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение прокат, что и было сделано. Министр объяснил, что фильм может быть воспринят как насмешка над советским прошлым. Кроме того, фильм якобы содержит информацию, запрещенную законом.
Законность отзыва прокатного удостоверения «Смерти Сталина» рассматривает Сыктывкарский городской суд по заявлению юриста Эрнеста Мезака. Он настаивает, что решение Минкульта нарушает Конституцию в части доступа граждан к культурным ценностям. Кроме того, министерство не предоставило достоверных сведений о том, что «Смерть Сталина» содержит запрещенную законом информацию; экспертиза не была проведена. 15 февраля суд в Коми отказал в просьбе Минкульта оставить заявление о «Смерти Сталина» без внимания; следующее заседание состоится 14 марта.
Минкульт также обвинил в незаконном показе «Смерти Сталина» кинотеатр «Пионер» Александра Мамута, который демонстрировал картину 25 и 26 февраля. 15 февраля чиновники вынесли пять протоколов об административном нарушении за каждый показ. Повторный показ фильма без прокатного удостоверения может привести к закрытию кинотеатра на три месяца — в том случае, если суд в высшей инстанции подтвердит факт правонарушения, а затем — повторного правонарушения. «Пионер» настаивает, что показы были законны, поскольку Минкульт не соблюдал процедуру отзыва прокатного удостоверения и официальных уведомлений об этом кинотеатр не получал. Официальное уведомление об отзыве прокатного удостоверения поступило уже после начала проката, о чем кинотеатр сообщил на суде, говорил ранее «Ъ» его представитель.
Анна Афанасьева
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.