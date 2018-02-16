«Смерть Сталина» не отступает

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Хотя в России фильм Армандо Иануччи «Смерть Сталина» запрещен к показу в России, графический роман, по которому он снят, скоро будет опубликован на русском языке издательством «Эксмо». Об этом сообщает в твиттере его правообладатель, французское издательство комиксов Dargaud.

В пресс-службе книжного холдинга «Эксмо-АСТ» «Ъ» сообщили, что права на издание комикса были куплены еще в октябре. «Проект пока в работе, информации о дате выхода на данный момент нет», — уточнили в пресс-службе.

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Графический роман La Mort de Staline. Une histoire vraie… sovietique («Смерть Сталина. История, истинно… советская») создали сценарист Фабьен Нури и художник Тьерри Робен. Первая часть, «Агония», вышла в 2010 году, вторая, «Похороны», — в 2012-м. Взяв за основу этот роман, британский режиссер Армандо Иануччи снял сатирический фильм «Смерть Сталина» о борьбе за власть после смерти советского вождя. На сайте Rotten Tomatoes, где собраны оценки мировых кинокритиков, картина имеет 97% положительных отзывов.

Права на прокат фильм в России купил кинодистрибутор «Вольга». Но показать фильм не удалось. Минкульт, выдав прокатное удостоверение картине, затем организовал ее общественный просмотр с участием депутатов Госдумы и кинодеятелей. Они написали письмо главе Минкульта Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение прокат, что и было сделано. Министр объяснил, что фильм может быть воспринят как насмешка над советским прошлым. Кроме того, фильм якобы содержит информацию, запрещенную законом.

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Законность отзыва прокатного удостоверения «Смерти Сталина» рассматривает Сыктывкарский городской суд по заявлению юриста Эрнеста Мезака. Он настаивает, что решение Минкульта нарушает Конституцию в части доступа граждан к культурным ценностям. Кроме того, министерство не предоставило достоверных сведений о том, что «Смерть Сталина» содержит запрещенную законом информацию; экспертиза не была проведена. 15 февраля суд в Коми отказал в просьбе Минкульта оставить заявление о «Смерти Сталина» без внимания; следующее заседание состоится 14 марта.

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Минкульт также обвинил в незаконном показе «Смерти Сталина» кинотеатр «Пионер» Александра Мамута, который демонстрировал картину 25 и 26 февраля. 15 февраля чиновники вынесли пять протоколов об административном нарушении за каждый показ. Повторный показ фильма без прокатного удостоверения может привести к закрытию кинотеатра на три месяца — в том случае, если суд в высшей инстанции подтвердит факт правонарушения, а затем — повторного правонарушения. «Пионер» настаивает, что показы были законны, поскольку Минкульт не соблюдал процедуру отзыва прокатного удостоверения и официальных уведомлений об этом кинотеатр не получал. Официальное уведомление об отзыве прокатного удостоверения поступило уже после начала проката, о чем кинотеатр сообщил на суде, говорил ранее «Ъ» его представитель.