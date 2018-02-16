Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Машинист остановил поезд ради девочки, которая махала ему каждый день
Олимпийские отели в Сочи продадут
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Как хочу, так и лечу: пилот не подчинился диспетчерам Домодедово
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Татьяна Навка осваивает боевые искусства
Девушка Тимати снялась обнаженной
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
16 февраля, источник: Русская служба Би-би-си

Что ждет кабриолет Tesla Илона Маска в космосе?

Кабриолет Tesla Roadster, запущенный на орбиту Илоном Маском, скорее всего будет дрифтовать в космосе миллионы лет, а потом врежется либо в Землю, либо в Венеру, выяснили ученые. Поводов волноваться нет: если машина упадет обратно на Землю, то почти полностью сгорит в атмосфере.

Кабриолет Tesla Roadster, запущенный на орбиту Илоном Маском, скорее всего будет дрифтовать в космосе миллионы лет, а потом врежется либо в Землю, либо в Венеру.

К такому выводу пришли канадские и чешские ученые.

В течение следующего миллиона лет спорткар с вероятностью 6% столкнется с Землей, и с вероятностью 2,5% — с Венерой, утверждают ученые.

Поводов волноваться нет: если машина упадет обратно на Землю, то почти полностью сгорит в атмосфере.

Как следует из их расчетов, маршрут «Теслы» сквозь Солнечную систему пройдет мимо Марса. Также очень низка вероятность того, что автомобиль столкнется с Солнцем.

Подробно с расчетами ученых можно ознакомиться на сайте Arxiv.org.

Илон Маск 6 февраля запустил свой электрический кабриолет на орбиту с помощью самой мощной из существующих на сегодняшний день ракет-носителей Falcon Heavy.

За рулем автомобиля сидел манекен в скафандре, на приборной панели машины было написано «Don’t Panic», а из динамиков, если верить Маску, играла песня Дэвида Боуи «Space Oddity».

Автомобиль запустили на по эллиптической орбите вокруг Солнца, которая дойдет до Марса.

Чтобы понять, как будет изменяться траектория «Теслы» на протяжении 3,5 миллионов лет, доцент Университета Торонто доктор Ханно Рейн с коллегами 240 раз просимулировали движение автомобиля в космосе на компьютере.

«Мы не знали, чего ожидать, потому что другие околоземные объекты, которые мы видим в космосе, это, в основном, астероиды, появившиеся из более отдаленных районов солнечной системы. Здесь обратная ситуация. Мы знаем, что объект запустили с Земли, и вопрос в том, куда он теперь полетит», — объясняет доктор Рейн в беседе с Би-би-си.

«Есть два варианта: либо автомобиль останется во внутренней области Солнечной системы, с планетами земной группы, или он выйдет за ее пределы в область, где находятся астероиды и другие объекты, относящиеся к Поясу Койпера,» — говорит Рейн.

Ученые, в частности, исследовали долгосрочный эффект гравитационного взаимодействия, известного как орбитальный резонанс, между автомобилем и крупными планетами наподобие Меркурия. Эта сила, полагали они, могла бы «вытянуть» автомобиль за пределы внутрненней области Солнечной системы. Но расчеты показали, что этого не должно произойти.

Фактором, который будет больше всего влиять на траекторию машины и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе, будет близость к Земле. По мере того как будет прозходить время, машина все чаще будет попадать в гравитационное поле Венеры.

Доктор Рейн также успокаивает сторонников теории о том, что столкнувшись с Марсом, машина может «заразить» планету земными бактериями. «Эта штука перед столкновением будет лететь через космос миллионы лет», — говорит он.

Если же машина вернется на Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в ее атмосфере, хотя есть вероятность, что до Земли долетит небольшая часть.

Исследователи считают, что вероятность столкновения автомобиля с астероидами очень мала. Однако со временем внешний облик автомобиля может сильно измениться из-за столкновений с микрометеоритами.

По словам доктора Рейна, спорткар будет подлетать близко к Земле примерно раз в 30 лет, а каждые 100 лет — приближаться к нашей планете ближе, чем Луна.

«Tesla — очень мелкий объект, поэтому я не уверен, что за ним будет легко наблюдать, — говорит Рейн. — Однако в следующий раз, когда он подлетит достаточно близко к Земле, через 30 лет, думаю, будет интересно попробовать снова его найти».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

США обвинили российскую "фабрику троллей" во вмешательстве в выборы
Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов
США обвинили 13 граждан России во вмешательстве в выборы
Эфиопия объявила чрезвычайное положение
Видео тренировки хохочущей 93-летней бабушки покорило Интернет
Соцсети обсуждают драку кота из офиса Мэй с «коллегой» из МИД
Экс-супруга Пескова ушла с должности в Россотрудничестве
Ученых поразила уникальная семья медведей из России
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы О главных событиях 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь