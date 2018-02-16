МВД Башкирии прокомментировало заявление уволенной следователя Аллы Артемьевой

— В январе 2018 года сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан в результате проведения служебной проверки установлено, что дознавателем Отдела полиции № 7 Управления МВД России по Уфе в ходе расследования уголовного дела допущена утрата вещественных доказательств. По результатам служебной проверки принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — говорится в сообщении МВД по РБ.

26-летняя Алла Артемьева только начинала карьеру в правоохранительных органах. Она проработала 2 года в должности дознавателя. В видео она заявила, что «из молодых специалистов делают козлов отпущения».