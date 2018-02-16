МВД Башкирии прокомментировало заявление уволенной следователя Аллы Артемьевой

Как заявили в министерстве, Артемьеву уволили по отрицательным основаниям.
— В январе 2018 года сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан в результате проведения служебной проверки установлено, что дознавателем Отдела полиции № 7 Управления МВД России по Уфе в ходе расследования уголовного дела допущена утрата вещественных доказательств. По результатам служебной проверки принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — говорится в сообщении МВД по РБ.
26-летняя Алла Артемьева только начинала карьеру в правоохранительных органах. Она проработала 2 года в должности дознавателя. В видео она заявила, что «из молодых специалистов делают козлов отпущения».
— Бытует мнение, что сотрудники полиции, а также других силовых структур, пользуются какой-то особой защитой государства. Однако это совершенно не так. Так получилось, что подследственный избил до смерти свою мать. И меня, молодого специалиста, обвиняют в том, что я не арестовала его по делу о телесных повреждениях. Хотя по данному делу арестовать человека невозможно, — говорит Артемьева в видео.
ГорОбзор.ру сделал запрос в региональное управление СК по данному факту.
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