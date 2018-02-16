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16 февраля, источник: Forbes.kz

Морозная погода ожидается в Казахстане

На выходных будет туманно, местами метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 72% 756 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: AP 2018

Антициклон, сместившийся на Казахстан с европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики, — сообщает «Казгидромет». Но на юго-востоке в горных и предгорных районах ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта. Здесь сохранится снег.

Температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2−4°C. В Астане температура воздуха будет в районе минус 11−13°C, ночью — минус 17−23°C. В Алматы — минус 2−4°C, ночью — минус 8−10°C.

17 февраля в северо-восточной половине и юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег.

В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, ночью — в Костанайской областях возможна низовая метель. В Мангыстауской области днем местами ожидается ветер 15−20 м/с.

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Морозная погода ожидается в Казахстане
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