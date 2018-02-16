Морозная погода ожидается в Казахстане
На выходных будет туманно, местами метель.
На выходных будет туманно, местами метель.
Антициклон, сместившийся на Казахстан с европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики, — сообщает «Казгидромет». Но на
Температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2−4°C. В Астане температура воздуха будет в районе минус 11−13°C, ночью — минус 17−23°C. В Алматы — минус 2−4°C, ночью — минус 8−10°C.
17 февраля в
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