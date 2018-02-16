Морозная погода ожидается в Казахстане

Антициклон, сместившийся на Казахстан с европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики, — сообщает «Казгидромет». Но на юго-востоке в горных и предгорных районах ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта. Здесь сохранится снег.