Скандал в Гродно: модное шоу обвинили в дискриминации инвалидов

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 16 фев — Sputnik, Инна Гришук. Люди с инвалидностью решились выйти на модный подиум, чтобы показать созданную для них коллекцию одежды, но во второй раз не могут договориться с организатором модного показа.

Если компромисс не будет найден, дело может закончиться судом.

Инвалидам отказали во второй раз

Интересы гродненских инвалидов представляет директор Гродненского детского хосписа Ольга Шульга, которая организовала несколько социальных проектов по созданию удобной одежды для людей с физическими недостатками. По ее словам, конфликт с администрацией модного шоу в Гродно начался еще осенью прошлого года, когда детей с инвалидностью не включили в программу fashion-показа.

«Наша команда создала коллекцию специальной адаптивной одежды для детей-инвалидов. Мы хотели показать ее широкой публике. Подавали заявку, но спустя две недели в социальной сети нам написали от имени организаторов, что коллекция не соответствует эстетическому вкусу. Хотя нашу коллекцию оргкомитет даже не видел», — рассказывает Ольга Шульга.

Интересно, что спустя месяц эта же коллекция заняла первое место в конкурсе социальных проектов. Одежду высоко оценило компетентное жюри, в том числе за эстетический вид.

Одежда для людей с особенностями

Новый скандал разразился накануне весеннего фестиваля моды, который пройдет в Гродно в начале марта. К этому времени детский хоспис создал новую коллекцию одежды, на этот раз адаптированной к потребностям взрослых инвалидов.

«Разработанная нами адаптивная одежда внешне выглядит как обычная, но у каждой есть скрытый секрет. Например, дополнительные молнии на брюках или пиджаках, благодаря которым снимать одежду легче. Одежда учитывает физиологические особенности людей с инвалидностью, сконструирована таким образом, чтобы процесс одевания не превращался в ежедневный стресс», — пояснила Шульга.

В разработке моделей участвовали люди с инвалидностью, которые подсказывали, как сделать одежду более удобной и комфортной. Работа длилась несколько месяцев.

Поскольку одежда создавалась для людей с различными физическими особенностями, то показывать ее должны именно модели с инвалидностью. Это люди на колясках или с нестандартными внешними данными.

«Две недели назад мы предприняли все доступные способы, чтобы связаться с организатором данного конкурса. По сегодняшний день не получили ответ на официальный запрос, не можем найти условия проведения данного конкурса, условия участия. Их просто нет в публичном доступе», — отмечает Шульга.

Правозащитники видят дискриминацию инвалидов

При устном обращении организатор конкурса категорический отказался общаться на данную тему с директором хосписа.

«В связи с этим мы были вынуждены обратиться за помощью к нашим партнерам — правозащитникам в Офис по правам людей с инвалидностью. Также мы вынуждены озвучить эту проблему публично, поскольку недопустимо проводить публичные мероприятия и дискриминировать людей по признаку инвалидности», — говорит Шульга.

Она отмечает, что сейчас их главная цель — встретиться, конструктивно поговорить с организаторами модного показа.

«Наша коллекция — это создание нового инновационного продукта, которого нет в Беларуси. В Европе адаптивную одежду производят только в Германии и Голландии. Мы посчитали, что производить такую одежду рентабельно. Потребность в ней есть. Производителям нужно увидеть, как она выглядит вживую, и тогда будет проще принимать решение. Городское модное шоу — это единственная площадка, которая поможет достичь этой цели», — отмечает Шульга.

Создатели коллекции адаптивной одежды для инвалидов делают лекала и готовы поделиться ими с любым швейным предприятием.

Организаторы модного шоу: к нам писем не поступало

Руководитель хосписа не понимает, почему у организаторов модного показа возникло негативное отношение к ее предложению.

Корреспондент Sputnik связалась с организатором гродненского Fashion show Игорем Леговичем, который объяснил, что у организаторов фестиваля моды нет предубеждений против людей с инвалидностью. По его словам, письма с подобными просьбами к ним не поступали.

«Если будет письмо, то на него будет дан адекватный ответ», — сообщил по телефону Легович.

Если не договорятся, будет суд.

Сейчас офис по правам с инвалидностью направил письмо в гродненский облисполком, а также организатору фестиваля Grodno fashion show с просьбой разрешить представителям хосписа участвовать в демонстрации одежды на модном показе.

«Фестиваль моды — это публичное мероприятие, и люди с инвалидностью имеют равное право участвовать в нем», — отмечает Шульга.