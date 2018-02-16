Здание парламента окрасили в цвета литовского флага

«16 февраля — самая важная дата в нашей истории, когда мы отмечаем день рождения современной Литвы. Мы ценим то, что парламент принял приглашение по подсветке здания парламента в цветах флага Литвы, чтобы показать солидарность с литовским народом. Флаг является самым важным национальным символом, репрезентативным для столетия и объединяющим всю литовскую нацию».