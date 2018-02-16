Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Ребенок 8 часов терроризировал пассажиров самолета
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Как хочу, так и лечу: пилот не подчинился диспетчерам Домодедово
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
“Знала, что плохо кончится”: модель смыло волной при позировании
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Рапунцель: как Ирина Безрукова выглядит с длинными волосами
Поклонники сравнили Полину Гагарину с престарелой рокершей
Пентагон: РФ вывела из строя «грозу морей» — новейший авианосец
Безупречно: Семенович надела прозрачную юбку - СМИ
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
16 февраля, источник: Publika.md

Здание парламента окрасили в цвета литовского флага

Молдавский парламент украсила необычная подсветка. Здание осветили в желтый, зеленый и красный — цвета литовского флага.

Источник: Publika.md

Сегодня там отмечают сотую годовщину восстановления государства.

По словам спикера Андриана Канду — это знак солидарности с жителями Литвы.

Начали торжественную церемонию с литовского гимна.

Посол балтийской страны в Кишиневе Римантас Литакас поблагодарил парламентариев за приятный жест.

«16 февраля — самая важная дата в нашей истории, когда мы отмечаем день рождения современной Литвы. Мы ценим то, что парламент принял приглашение по подсветке здания парламента в цветах флага Литвы, чтобы показать солидарность с литовским народом. Флаг является самым важным национальным символом, репрезентативным для столетия и объединяющим всю литовскую нацию».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов
США обвинили 13 граждан России во вмешательстве в выборы
Эфиопия объявила чрезвычайное положение
Видео тренировки хохочущей 93-летней бабушки покорило Интернет
Соцсети обсуждают драку кота из офиса Мэй с «коллегой» из МИД
Экс-супруга Пескова ушла с должности в Россотрудничестве
Ученых поразила уникальная семья медведей из России
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы О главных событиях 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь