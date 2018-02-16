Здание парламента окрасили в цвета литовского флага
Молдавский парламент украсила необычная подсветка. Здание осветили в желтый, зеленый и красный — цвета литовского флага.
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Молдавский парламент украсила необычная подсветка. Здание осветили в желтый, зеленый и красный — цвета литовского флага.
Сегодня там отмечают сотую годовщину восстановления государства.
По словам спикера Андриана Канду — это знак солидарности с жителями Литвы.
Начали торжественную церемонию с литовского гимна.
Посол балтийской страны в Кишиневе Римантас Литакас поблагодарил парламентариев за приятный жест.
«16 февраля — самая важная дата в нашей истории, когда мы отмечаем день рождения современной Литвы. Мы ценим то, что парламент принял приглашение по подсветке здания парламента в цветах флага Литвы, чтобы показать солидарность с литовским народом. Флаг является самым важным национальным символом, репрезентативным для столетия и объединяющим всю литовскую нацию».
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