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16 февраля, источник: Sputniknews.kz

Высохший Арал из космоса: удручающие фото появились в Сети

Российский космонавт Антон Шкаплеров часто делает фотографии с орбиты, среди его публикаций есть вид на Байконур и на озеро Балхаш.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети снимок Аральского моря, сделанный во время полета.

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок…» — написал Шкаплеров.

#АральскоеМоре – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

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Он отметил, что Арал по традиции относят к морю из-за больших размеров, как и другой водоем — Каспий. И Арал, и Каспий являются остатками древнего океана, добавил космонавт.

Проблема Арала была заложена в середине минувшего века, когда перед руководством СССР стояла задача прокормить растущее население союзных азиатских республик, и для ее решения был выбран самый простой путь. Вместо внедрения в сельском хозяйстве водосберегающих технологий расширялись площади под сельхозкультуры, но техника поверхностного полива оставалась «дедовской», что приводило к значительным потерям воды на испарение и фильтрацию. Это привело к негативным последствиям — быстрый рост водозабора из Сырдарьи и Амударьи, питающих Арал, в котором плавали рыбацкие корабли, практически погубил море.

Объем стока воды из Сырдарьи и Амударьи в Аральское море в 70−80-е годы ежегодно уменьшался, а после распада СССР ситуация лишь ухудшилась. За последние 40 лет площадь Арала сократилась практически вдвое, объем воды в море уменьшился в пять раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Со дна высохшего водоема ветрами ежегодно поднимаются миллионы тонн пыли и солей, негативно влияющих на экологию.

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