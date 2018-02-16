Высохший Арал из космоса: удручающие фото появились в Сети

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети снимок Аральского моря, сделанный во время полета.

«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок…» — написал Шкаплеров.

Он отметил, что Арал по традиции относят к морю из-за больших размеров, как и другой водоем — Каспий. И Арал, и Каспий являются остатками древнего океана, добавил космонавт.

Проблема Арала была заложена в середине минувшего века, когда перед руководством СССР стояла задача прокормить растущее население союзных азиатских республик, и для ее решения был выбран самый простой путь. Вместо внедрения в сельском хозяйстве водосберегающих технологий расширялись площади под сельхозкультуры, но техника поверхностного полива оставалась «дедовской», что приводило к значительным потерям воды на испарение и фильтрацию. Это привело к негативным последствиям — быстрый рост водозабора из Сырдарьи и Амударьи, питающих Арал, в котором плавали рыбацкие корабли, практически погубил море.