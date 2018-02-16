Высохший Арал из космоса: удручающие фото появились в Сети
Российский космонавт Антон Шкаплеров часто делает фотографии с орбиты, среди его публикаций есть вид на Байконур и на озеро Балхаш.
Российский космонавт Антон Шкаплеров часто делает фотографии с орбиты, среди его публикаций есть вид на Байконур и на озеро Балхаш.
АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети снимок Аральского моря, сделанный во время полета.
«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок…» — написал Шкаплеров.
Он отметил, что Арал по традиции относят к морю
Проблема Арала была заложена в середине минувшего века, когда перед руководством СССР стояла задача прокормить растущее население союзных азиатских республик, и для ее решения был выбран самый простой путь. Вместо внедрения в сельском хозяйстве водосберегающих технологий расширялись площади под сельхозкультуры, но техника поверхностного полива оставалась «дедовской», что приводило к значительным потерям воды на испарение и фильтрацию. Это привело к негативным последствиям — быстрый рост водозабора из Сырдарьи и Амударьи, питающих Арал, в котором плавали рыбацкие корабли, практически погубил море.
Объем стока воды из Сырдарьи и Амударьи в Аральское море в 70−80-е годы ежегодно уменьшался, а после распада СССР ситуация лишь ухудшилась. За последние 40 лет площадь Арала сократилась практически вдвое, объем воды в море уменьшился в пять раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. Со дна высохшего водоема ветрами ежегодно поднимаются миллионы тонн пыли и солей, негативно влияющих на экологию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.