Масленица в Ташкенте: блины, самса и карнаи с фокусниками

Представление получилось мультикультурным и красочным — русские песни и блюда гармонировали с восточным мотивами и яствами, а цирковые артисты забавляли публику фокусами и акробатическими номерами.

Встреча получилась поистине интернациональной. Среди гостей были представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, народная артистка Узбекистана и диктор телевидения Галина Мельникова, директор информационно-ресурсного центра имени Л. Н. Толстого Татьяна Алимходжаева, а также представители русского, татарского, крымско-татарского, башкирского, греческого культурных центров.

«Масленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. История возникновения этого обычая уходит своими корнями глубоко в древность, таким образом, праздник в РЦНК — это еще и знакомство с русскими традициями и российской культурой», заявил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.