Масленица в Ташкенте: блины, самса и карнаи с фокусниками
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло празднование Широкой Масленицы.
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошло празднование Широкой Масленицы.
Представление получилось мультикультурным и красочным — русские песни и блюда гармонировали с восточным мотивами и яствами, а цирковые артисты забавляли публику фокусами и акробатическими номерами.
Помимо богатого праздничного стола гостей праздника встречали многочисленные артисты, скоморохи, танцовщицы и фокусники.
Встреча получилась поистине интернациональной. Среди гостей были представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, народная артистка Узбекистана и диктор телевидения Галина Мельникова, директор
«Масленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. История возникновения этого обычая уходит своими корнями глубоко в древность, таким образом, праздник в РЦНК — это еще и знакомство с русскими традициями и российской культурой», заявил руководитель РЦНК в Ташкенте Виктор Шулика.
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