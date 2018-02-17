В 9 школах и 10 детсадах Петербурга введен карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Петербурге на недельный карантин ушло 19 классов в 9 школах и 14 групп в 10 детских садах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Северной столице.
В Петербурге на недельный карантин ушло 19 классов в 9 школах и 14 групп в 10 детских садах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Северной столице.
— По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила — 21,3%, других респираторных вирусов — 78,7%, в том числе: аденовирусы — 9,8%, РС вирусы — 29,5%, другие — 39,4% от числа положительных находок, — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле Роспотреднадзора.
Напомним, в начале февраля
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