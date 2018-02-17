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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В 9 школах и 10 детсадах Петербурга введен карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Петербурге на недельный карантин ушло 19 классов в 9 школах и 14 групп в 10 детских садах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

— По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила — 21,3%, других респираторных вирусов — 78,7%, в том числе: аденовирусы — 9,8%, РС вирусы — 29,5%, другие — 39,4% от числа положительных находок, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями находится на контроле Роспотреднадзора.

Напомним, в начале февраля из-за гриппа в пяти школах Северной столицы, а также в трех детских садах были приостановлены занятия. Однако отмечалось, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе находится на неэпидемическом уровне.

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