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10:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермских школах занятия возобновятся 19 февраля

Занятия в пермских школах возобновятся 19 февраля.

Как сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю, специалисты зафиксировали снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 12 по 15 февраля, когда в учебных заведениях был объявлен карантин.

19 февраля занятия возобновятся во всех школах краевой столицы, а также в сузах.

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