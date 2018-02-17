В пермских школах занятия возобновятся 19 февраля
Занятия в пермских школах возобновятся 19 февраля.
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Занятия в пермских школах возобновятся 19 февраля.
Как сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю, специалисты зафиксировали снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 12 по 15 февраля, когда в учебных заведениях был объявлен карантин.
19 февраля занятия возобновятся во всех школах краевой столицы, а также в сузах.
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