Экс-супруга Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга
ПАРИЖ, 16 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга
В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.
«Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля.
В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.
«Она написала заявление по собственному желанию», — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.
Причины такого решения главы РЦНК в Париже источник в Россотрудничестве пояснять не стал.
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