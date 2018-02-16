Экс-супруга Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже

Источник: zazerkatye

В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

«Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года», — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля.

В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.

«Она написала заявление по собственному желанию», — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.