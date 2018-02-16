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16 февраля, источник: РИА Новости

В Twitter обсуждают драку кота из офиса Терезы Мэй с «коллегой» из МИД

ЛОНДОН, 16 фев — РИА Новости. Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в пятницу в очередной раз подрался с котом из МИДа Палмерстоном — пользователи Twitter назвали пятничную сцену «метафорой Brexit», фотография лежащего на земле ошейника Ларри «разошлась» в соцсетях более четырех тысяч раз.

Источник: Reuters

Кот Ларри считается «главным мышеловом» резиденции премьер-министров Великобритании и живет там уже семь лет, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно. Свидетелями драк обычно бывают журналисты местных телеканалов, допущенные до дежурств возле офиса британского премьера. Эти журналисты обычно и выкладывают «кошачьи» фото в интернет.

Пятничные снимки опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон. «Драма на Даунинг-стрит этим утром — у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД», — подписал фотографию стоящих нос к носу котов Дикстон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже стало ясно, что Ларри битву проиграл — ошейник валялся на земле в клочьях шерсти, и Дикстон это тоже сфотографировал.

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Пользователи Twitter сочли события пятницы символичными. Хелен Макнот написала: «Это метафора нынешнего состояния британской политики». Журналист Лиз Джарвис поставила к репосту сообщения хэштег #BrexitMetaphor, его повторили сотни раз.

Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился «на пенсию» в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра. У Ларри есть собственный Twitter-аккаунт, насчитывающий 166 тысяч подписчиков, у Палмерстона поклонников меньше — 61,9 тысячи.

Свои коты с Twitter-аккаунтами есть и у других британских министерств, это старая британская традиция — коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в 20 веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

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