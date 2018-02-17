ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018»

Источник: БЕЛТА

Популярный поп-певец завоевал симпатии публики и жюри, исполнив песню «Forever» и представив эффектный номер. Исполнитель стал абсолютным лидером зрительского голосования — 5 тыс.184 голоса или 12 баллов. Жюри также оценило выступление артиста в 12 баллов.

К слову, на второе место зрители поставили группу Shuma (количество голосов трансформировалось в 10 баллов), а судейская коллегия дала группе лишь 4 балла. Второго места, по мнению жюри, достойна группа «Радиоволна». На третье место зрители поставили Кирилла Гуда, а жюри — Гюнешь.

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ALEKSEEV (Никита Алексеев) популярен на постсоветском пространстве. Артист в 2016 году победил в номинации «Прорыв года» на премии «Муз-ТВ», стал лауреатом премии «Золотой граммофон», в Беларуси его назвали Певцом года по итогам первой музыкальной премии популярной музыки «Наша Лига».

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2018» определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50×50. Судейскую коллегию возглавила радиоведущая, директор радиостанции «Радиус FM» Елена Трещинская.