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09:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Ерофей» на Красной площади завоевал «серебро»

В Москве завершился хоккейный турнир на призы Святейшего Патриарха.

В столице на Красной площади в финальном матче турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом среди ребят 2006/07 годов команда «Чертаново» из Москвы обыграла хабаровский «Ерофей» — 6:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Если на предварительном этапе клубы (соревнования с участием 10 команд проходили по правилам мини-хоккея с мячом) играли по два тайма по 10 минут каждый, то в решающий день время матчей было увеличено вдвое.

 Уже в первом тайме москвичи заявили о своих серьезных намерениях и повели — 5:1. Хабаровчане переломить ход матча не смогли.

Примечательно, что в составе москвичей выступал Кирилл Иванушкин — сын известного хоккеиста, многократного чемпиона мира Евгения Иванушкина.


Такой турнир, объединивший клубы из разных уголков страны, проводился в восьмой раз. За семь предыдущих состязаний Кубок Патриарха доставался пяти командам — «Сибсельмашу», «Енисею», «Ерофею» и ещё по два раза «Уральскому трубнику» и «Кузбассу». На этот раз впервые в истории турнира главный приз остался в Москве.

Напомним, что хабаровские мальчишки второй год подряд принимали участие в финальном матче. В предыдущем розыгрыше команда «Ерофей» в решающем поединке обыграл «Спутник» из Карпинска — 4:1.

Кстати, почётными гостями нынешнего турнира стали прославленные советские хоккеисты Николай Дураков и Михаил Осинцев, которые совсем недавно побывали на чемпионате мира в Хабаровске.

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