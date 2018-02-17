Хабаровский «Ерофей» на Красной площади завоевал «серебро»

В столице на Красной площади в финальном матче турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по хоккею с мячом среди ребят 2006/07 годов команда «Чертаново» из Москвы обыграла хабаровский «Ерофей» — 6:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Если на предварительном этапе клубы (соревнования с участием 10 команд проходили по правилам мини-хоккея с мячом) играли по два тайма по 10 минут каждый, то в решающий день время матчей было увеличено вдвое.



Уже в первом тайме москвичи заявили о своих серьезных намерениях и повели — 5:1. Хабаровчане переломить ход матча не смогли.



Примечательно, что в составе москвичей выступал Кирилл Иванушкин — сын известного хоккеиста, многократного чемпиона мира Евгения Иванушкина.