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10:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Новое село в Хабаровском крае могут назвать в честь сбитого в Сирии летчика

Военный пилот погиб в начале февраля при выполнении боевого задания.

Новое село на территории района имени Лазо Хабаровского края могут назвать в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал один из получателей дальневосточного гектара в Кругликовском сельском поселении Алексей Филатов. Местная администрация будет принимать заявки от новоиспеченных сельчан и жителей края до 20 февраля 2018 года.

Фермер Алексей Филатов и его соседи предложили назвать новое село Филиповкой. «Я с родителями взял гектар в начале прошлого года. Теперь администрация Кругликовского поселения предложила нам выбрать новому объекту на карте название. Я и мои соседи уже подали заявку на то, что бы наше село назвали Филиповкой в честь сбитого боевиками военного летчика Романа Филипова, который погиб 3 февраля в Сирии во время очередного вылета», — рассказал фермер. В администрации Кругликовского поселения рассказали, что варианты названий нового села не должны иметь аналогов в Хабаровском крае. Предложения можно направлять на электронную почту: admkruglikovo@mail.ru или в отдел архитектуры управления имущественных отношений администрации муниципального района имени Лазо.

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