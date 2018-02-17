Проект «Северный тигр» продлевается в Хабаровском крае на пять лет

Делегация шведского зоопарка «Северный Ковчег» прибыла в Хабаровский край, чтобы продлить договор о сотрудничестве в сохранении амурского тигра с правительством Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— С 2010 года в Хабаровском крае реализуется проект «Северный тигр» совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и шведским зоопарком «Северный Ковчег» при спонсорский поддержке Шведской Почтовой Лотереи, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» национальный парк «Анюйский» Степан Кирилин.

— В программу входит и наш нацпарк, где сохраняется самая северная группировка амурского тигра. В проекте предусмотрены меры по эффективному мониторингу тигра и увеличению численности его кормовой базы — копытных животных.

В рамках программы шведы каждые три года выделяли финансы на мероприятия, позволяющие увеличить численность популяции краснокнижной кошки, а с 2018 года компания «Северный ковчег» намерена расширить сотрудничество. Для этого шведы планируют подписать совместную программу на пять лет.

Сейчас они знакомятся с планами развития территорий лесоохотничьих хозяйств в районах Хабаровского края, и на следующей неделе прибудут в парк «Анюйский», чтобы на месте определиться — во что можно вложить средства с наибольшей эффективностью.