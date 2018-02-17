Проект «Северный тигр» продлевается в Хабаровском крае на пять лет
Шведы выделят больше средств, чем обычно.
Шведы выделят больше средств, чем обычно.
Делегация шведского зоопарка «Северный Ковчег» прибыла в Хабаровский край, чтобы продлить договор о сотрудничестве в сохранении амурского тигра с правительством Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С 2010 года в Хабаровском крае реализуется проект «Северный тигр» совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и шведским зоопарком «Северный Ковчег» при спонсорский поддержке Шведской Почтовой Лотереи, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» национальный парк «Анюйский» Степан Кирилин.
— В программу входит и наш нацпарк, где сохраняется самая северная группировка амурского тигра. В проекте предусмотрены меры по эффективному мониторингу тигра и увеличению численности его кормовой базы — копытных животных.
Сейчас они знакомятся с планами развития территорий лесоохотничьих хозяйств в районах Хабаровского края, и на следующей неделе прибудут в парк «Анюйский», чтобы на месте определиться — во что можно вложить средства с наибольшей эффективностью.
— В этом году мы планируем обустройство центральной усадьбы национального парка «Анюйский», в том числе создание современного центра экологического просвещения, — отметил директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. — Возможно данный проект заинтересует шведских коллег.
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