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10:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Проект «Северный тигр» продлевается в Хабаровском крае на пять лет

Шведы выделят больше средств, чем обычно.

Делегация шведского зоопарка «Северный Ковчег» прибыла в Хабаровский край, чтобы продлить договор о сотрудничестве в сохранении амурского тигра с правительством Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — С 2010 года в Хабаровском крае реализуется проект «Северный тигр» совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и шведским зоопарком «Северный Ковчег» при спонсорский поддержке Шведской Почтовой Лотереи, — рассказал корреспонденту агентства руководитель филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» национальный парк «Анюйский» Степан Кирилин.

— В программу входит и наш нацпарк, где сохраняется самая северная группировка амурского тигра. В проекте предусмотрены меры по эффективному мониторингу тигра и увеличению численности его кормовой базы — копытных животных.

В рамках программы шведы каждые три года выделяли финансы на мероприятия, позволяющие увеличить численность популяции краснокнижной кошки, а с 2018 года компания «Северный ковчег» намерена расширить сотрудничество. Для этого шведы планируют подписать совместную программу на пять лет.

Сейчас они знакомятся с планами развития территорий лесоохотничьих хозяйств в районах Хабаровского края, и на следующей неделе прибудут в парк «Анюйский», чтобы на месте определиться — во что можно вложить средства с наибольшей эффективностью.

 — В этом году мы планируем обустройство центральной усадьбы национального парка «Анюйский», в том числе создание современного центра экологического просвещения, — отметил директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. — Возможно данный проект заинтересует шведских коллег.

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