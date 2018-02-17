Проект «Азбука материнства» продолжает работать в Хабаровске

Источник: Комсомольская правда

Второй год подряд в дальневосточной столице реализуется проект «Азбука материнства». Его цель — помочь хабаровским семьям разобраться с проблемами, повысить уровень родительской компетентности. Специалисты оказывают родителям психологическую помощь, а также консультируют в медицинских вопросах.

В игровой форме матерей учат правильно взаимодействовать с детьми, на занятиях родителям объясняют, чем полезно творчество в развитии ребенка.

— На занятия, которые проводились 3 раза в неделю, приходили не только мамы, но и папы, а некоторые семьи даже подружились. В рамках проекта проводились психологические тренинги, спортивные занятия, консультации врачей разной направленности — от психологов до массажистов, — рассказывают в администрации Хабаровска.