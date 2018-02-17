Проект «Азбука материнства» продолжает работать в Хабаровске
Бесплатные занятия могут посетить все желающие.
Бесплатные занятия могут посетить все желающие.
Второй год подряд в дальневосточной столице реализуется проект «Азбука материнства». Его цель — помочь хабаровским семьям разобраться с проблемами, повысить уровень родительской компетентности. Специалисты оказывают родителям психологическую помощь, а также консультируют в медицинских вопросах.
В игровой форме матерей учат правильно взаимодействовать с детьми, на занятиях родителям объясняют, чем полезно творчество в развитии ребенка.
— На занятия, которые проводились 3 раза в неделю, приходили не только мамы, но и папы, а некоторые семьи даже подружились. В рамках проекта проводились психологические тренинги, спортивные занятия, консультации врачей разной направленности — от психологов до массажистов, — рассказывают в администрации Хабаровска.
В прошлом году школу «Азбука материнства» посетили 30 хабаровских семей. Как сообщили в мэрии, проект продолжит работать в этом году.
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