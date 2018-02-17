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09:55 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская команда по хоккею с мячом сразится в Казани

Дальневосточники надеются продолжить победную выездную серию.

Сегодня, 17 февраля, Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» проведёт второй матч очередной выездной серии. Первый, как сообщало РИА «Восток-Медиа», состоялся в Ульяновске: там «армейцы» обыграли «Волгу» со счётом 7:3 — хотя, по словам главного тренера «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева, «в Ульяновске всегда играть очень непросто, очень зубастая и агрессивная команда».

На этот раз в рамках чемпионата России-2018 дальневосточникам предстоит поединок в Казани с местным «Динамо». Эта команда является чемпионом России 2010−2011, обладателем Кубка мира 2010 года и серебряным призёром Кубка мира-2013. Сегодня игра на стадионе «Ракета» начнётся в 13:00 московского времени — с онлайн-трансляцией на сайте «Динамо», где уже появился анонс: «Казань готовится сразиться с чемпионом!».

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