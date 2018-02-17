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10:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дорога жизни заработает в Аяно — Майском районе

Прокладку зимника Нелькан — Аим завершат на две недели раньше.

На две недели раньше завершат прокладку зимней дороги Нелькан — Аим в Аяно-Майском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказал корреспонденту агентства глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев, больше половины пути уже пройдено.

 — Схема трассы в этом году отличается от прошлогодней. В 2017 зимник до Аима был проложен с Уоргалана. Трассу очень долго пробивали — закончили в первых числах марта, и она оказалась не эффективной. Для нас — северян каждый день имеет значение, поэтому в нынешнем году решено было изменить направление, — уточнил глава.

Дорогу жизни должны завершить к 20 февраля. По ней аимцам будут доставлять продукты питания, медикаменты, и топливо для выработки электричества на весь предстоящий год. Удобно по ней будет передвигаться и на легковом транспорте. — Сейчас добраться из Нелькана в Аим и обратно можно только на снегоходах. А продукты завозились в Аим в последний раз вертолетом в январе, добавил Алексей Ивлиев.

Между тем уже завершилась прокладка зимника между Нельканом и Уоргаланом. Дорога связала поселки с Хабаровском и Якутией.

— Трасса уже функционирует. Сейчас по ней не сложно передвигаться даже на легковом транспорте, не говоря уже о грузовых автомобилях. Заинтересованы в этой трассе также коммерсанты.

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