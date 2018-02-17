Дорога жизни заработает в Аяно — Майском районе
Прокладку зимника Нелькан — Аим завершат на две недели раньше.
Прокладку зимника Нелькан — Аим завершат на две недели раньше.
На две недели раньше завершат прокладку зимней дороги Нелькан — Аим в
Как рассказал корреспонденту агентства глава
— Схема трассы в этом году отличается от прошлогодней. В 2017 зимник до Аима был проложен с Уоргалана. Трассу очень долго пробивали — закончили в первых числах марта, и она оказалась не эффективной. Для нас — северян каждый день имеет значение, поэтому в нынешнем году решено было изменить направление, — уточнил глава.
Между тем уже завершилась прокладка зимника между Нельканом и Уоргаланом. Дорога связала поселки с Хабаровском и Якутией.
— Трасса уже функционирует. Сейчас по ней не сложно передвигаться даже на легковом транспорте, не говоря уже о грузовых автомобилях. Заинтересованы в этой трассе также коммерсанты.
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