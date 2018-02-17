Дорога жизни заработает в Аяно — Майском районе

— Схема трассы в этом году отличается от прошлогодней. В 2017 зимник до Аима был проложен с Уоргалана. Трассу очень долго пробивали — закончили в первых числах марта, и она оказалась не эффективной. Для нас — северян каждый день имеет значение, поэтому в нынешнем году решено было изменить направление, — уточнил глава.

Дорогу жизни должны завершить к 20 февраля. По ней аимцам будут доставлять продукты питания, медикаменты, и топливо для выработки электричества на весь предстоящий год. Удобно по ней будет передвигаться и на легковом транспорте. — Сейчас добраться из Нелькана в Аим и обратно можно только на снегоходах. А продукты завозились в Аим в последний раз вертолетом в январе, добавил Алексей Ивлиев.