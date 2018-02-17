Фестиваль «Грань: путешествия, приключения, экстрим» начался в Хабаровске

В Хабаровске в залах Музея археологии открылась выставка фотографий участников фестиваля «Грань: путешествия, приключения, экстрим». В этом году на суд жюри было представлено более 600 работ, из которых были отобраны и представлены публике 160 лучших, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин. Выставка будет работать до 30 марта.

— Оказалось, что людям это востребовано, каждый год расширяется география участников, — рассказывает Михаил Непогодин. — Один сегодня пошёл в поход на Мяо-Чан, другой завтра на Дуссе-Алинь, а где та площадка, где бы мы все собрались и показали друг другу фильмы и фотографии из путешествий? Все вместе, друг другу — и вот так идёт объединение большой туристической семьи. Это уже XI фестиваль «Грань: путешествия, приключения, экстрим», а самому центру в этом году исполнилось 20 лет.



Тогда Михаил Непогодин пришёл в училище заниматься с детьми — «просто по зову души, бесплатно» — говорит. Ребята оказались детдомовскими, и молодой человек начал ходить с ними в походы, учил приёмам самообороны, водить машину, прыгать с парашютом, всё по чуть-чуть — получилась такая «Школа выживания». Стали делать газету, потом уже был журнал, позже стали в печатную продукцию вкладывать ДВД-диски — если есть видео к статье, можно было посмотреть.

