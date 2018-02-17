Фестиваль «Грань: путешествия, приключения, экстрим» начался в Хабаровске
Лучшие фотоработы конкурса выставлены в Археологическом музее.
Лучшие фотоработы конкурса выставлены в Археологическом музее.
В Хабаровске в залах Музея археологии открылась выставка фотографий участников фестиваля «Грань: путешествия, приключения, экстрим». В этом году на суд жюри было представлено более 600 работ, из которых были отобраны и представлены публике 160 лучших, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин. Выставка будет работать до 30 марта.
— Оказалось, что людям это востребовано, каждый год расширяется география участников, — рассказывает Михаил Непогодин. — Один сегодня пошёл в поход на
Тогда Михаил Непогодин пришёл в училище заниматься с детьми — «просто по зову души, бесплатно» — говорит. Ребята оказались детдомовскими, и молодой человек начал ходить с ними в походы, учил приёмам самообороны, водить машину, прыгать с парашютом, всё по
— Узнает, что есть такой фестиваль, посмотрит фильмы, фотографии, и может, его зацепит
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