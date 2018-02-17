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09:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фестиваль «Грань: путешествия, приключения, экстрим» начался в Хабаровске

Лучшие фотоработы конкурса выставлены в Археологическом музее.

В Хабаровске в залах Музея археологии открылась выставка фотографий участников фестиваля «Грань: путешествия, приключения, экстрим». В этом году на суд жюри было представлено более 600 работ, из которых были отобраны и представлены публике 160 лучших, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин. Выставка будет работать до 30 марта.
— Оказалось, что людям это востребовано, каждый год расширяется география участников, — рассказывает Михаил Непогодин. — Один сегодня пошёл в поход на Мяо-Чан, другой завтра на Дуссе-Алинь, а где та площадка, где бы мы все собрались и показали друг другу фильмы и фотографии из путешествий? Все вместе, друг другу — и вот так идёт объединение большой туристической семьи. Это уже XI фестиваль «Грань: путешествия, приключения, экстрим», а самому центру в этом году исполнилось 20 лет.

Тогда Михаил Непогодин пришёл в училище заниматься с детьми — «просто по зову души, бесплатно» — говорит. Ребята оказались детдомовскими, и молодой человек начал ходить с ними в походы, учил приёмам самообороны, водить машину, прыгать с парашютом, всё по чуть-чуть — получилась такая «Школа выживания». Стали делать газету, потом уже был журнал, позже стали в печатную продукцию вкладывать ДВД-диски — если есть видео к статье, можно было посмотреть.

Так постепенно дошли и до фестиваля, который приобрёл дальневосточный размах. Альманах «Грань ДВ: путешествия, приключения, экстрим» ежегодно рассказывает о об экстремальных видах спорта и об успешных, сильных людях, ведущих интересную жизнь. Кроме того Центр проводит ежегодный фестиваль любительских фильмов о путешествиях, сегодня, 17 февраля их можно посмотреть в хабаровском кинотеатре «Гигант». — Кто-то на даче сидит, кто-то в гаджетах погряз и ему неинтересны путешествия, но он всё равно в информации — может, по ТВ увидит сюжет или в интернете прочитает, — говорит Михаил Непогодин.

— Узнает, что есть такой фестиваль, посмотрит фильмы, фотографии, и может, его зацепит когда-то в жизни. А вот эти люди, которые пришли в Музей археологии или в «Гигант» — это та тусовка, которой наше мероприятие просто необходимо.

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