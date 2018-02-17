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17 февраля, источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Зеленогорский художник отсудил у врачей 80 тысяч рублей за неправильное лечение

Художник в Красноярском крае отсудил у врачей 80 тысяч рублей за нарушения при оказании медицинской помощи при переломе пальца. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

Инцидент произошел в Зеленогорске. Мужчина обратился за помощью в клиническую больницу № 42. Врач-травматолог обработал рану, наложил марлевую повязку и назначил амбулаторное лечение. Через 17 дней травматолог сообщил пациенту, что тот выздоровел. Но рана не заживала, и спустя три недели на приеме у травматолога мужчина пожаловался на боль и отек пальца. Однако врач попросил больного больше не приходить на приемы и закрыл курс лечения.

В дальнейшем мужчина самостоятельно, без направления клиники по месту жительства, поехал в Красноярскую краевую больницу № 1. Там ему установили осложнение перелома и сделали сложные операции по восстановлению функции пальца.

На стационарном лечении мужчина находился восемь недель. В исковом заявлении пациент указал, что весь период реабилитации он не мог выполнять свои профессиональные обязанности, поэтому не имел никакого дохода. После долгого лечения функция пальца полностью не восстановилась: художник не может выполнять заказы по изготовлению снежных и ледяных скульптур.

Было проведено несколько экспертиз. Согласно выводам экспертов, пациенту изначально необходимо было зафиксировать сломанную кость гипсовой повязкой или другими фиксирующими устройствами.

Зеленогорский городской суд удовлетворил требования истца, постановив взыскать 80 тыс. рублей компенсации морального вреда с филиала «Клиническая больница № 42» ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России». Кроме того, с ответчика было взыскано 54 тыс. рублей расходов на проведение судмедэкспертиз и 300 рублей государственной пошлины.

Ответчик обжаловал судебное решение. Но Красноярский краевой суд признал доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

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