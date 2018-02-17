Зеленогорский художник отсудил у врачей 80 тысяч рублей за неправильное лечение
Художник в Красноярском крае отсудил у врачей 80 тысяч рублей за нарушения при оказании медицинской помощи при переломе пальца. Об этом рассказали в
Художник в Красноярском крае отсудил у врачей 80 тысяч рублей за нарушения при оказании медицинской помощи при переломе пальца. Об этом рассказали в
Инцидент произошел в Зеленогорске. Мужчина обратился за помощью в клиническую больницу № 42.
В дальнейшем мужчина самостоятельно, без направления клиники по месту жительства, поехал в Красноярскую краевую больницу № 1. Там ему установили осложнение перелома и сделали сложные операции по восстановлению функции пальца.
На стационарном лечении мужчина находился восемь недель. В исковом заявлении пациент указал, что весь период реабилитации он не мог выполнять свои профессиональные обязанности, поэтому не имел никакого дохода. После долгого лечения функция пальца полностью не восстановилась: художник не может выполнять заказы по изготовлению снежных и ледяных скульптур.
Было проведено несколько экспертиз. Согласно выводам экспертов, пациенту изначально необходимо было зафиксировать сломанную кость гипсовой повязкой или другими фиксирующими устройствами.
Зеленогорский городской суд удовлетворил требования истца, постановив взыскать 80 тыс. рублей компенсации морального вреда с филиала «Клиническая больница № 42» ФГБУ «Федеральный Сибирский
Ответчик обжаловал судебное решение. Но Красноярский краевой суд признал доводы апелляционной жалобы несостоятельными.
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