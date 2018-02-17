Катастрофа Арала из космоса: российский космонавт показал высохшее море
Пользователи Сети не остались равнодушными к фото: они восхитились красотой снимка, при этом выразили сочувствие по поводу столь масштабного обмеления моря.
Пользователи Сети не остались равнодушными к фото: они восхитились красотой снимка, при этом выразили сочувствие по поводу столь масштабного обмеления моря.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился снимком Аральского моря, сделанным с земной орбиты. Он опубликовал его на своей странице в Instagram.
На фотографии видно, что огромное
«Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят
Пользователи Сети не остались равнодушными к фото: они восхитились красотой снимка, при этом выразили сочувствие по поводу столь масштабного обмеления моря.
Антон Шкаплеров — российский
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