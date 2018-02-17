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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

«Победа» открыла продажу дешевых билетов из Иркутска в Москву

Стоимость билетов будет ниже, но и уровень комфорта — тоже.

Источник: Комсомольская правда

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила рейс Иркутск-Москва-Иркутск. Продажа билетов стартовала в пятницу, 16 февраля. Первые 100 билетов продавались по цене 499 рублей с учетом всех сборов.

«Победа» свяжет Приангарье и столицу России с 12 апреля. Первый рейс — это полет из московского Внуково в Иркутск. Рейсы буду выполняться ежедневно на комфортабельных самолетах Boeing737−800.

Согласно расписанию на сайте «Победы» стоимость летних рейсов из Иркутска в Москву составляет от 8999 рублей, весной билеты чуть дешевле — от 4999 рублей. Уточним, что Иркутск станет вторым по дальности направлением на карте полетов «Победы» после Улан-Удэ, куда самолеты лоукостера начали летать с сентября 2017 года.

— В московском аэропорту Внуково для иркутского рейса предусмотрены удобные стыковки со многими рейсами «Победы», в том числе в Баден-Баден, Бергамо, Кельн, Пизу и Стамбул, — сообщили в авиакомпании.

Правда, не все так радужно. Пользователи соцсетей уже обсуждают новость и утверждают, что не готовы жертвовать комфортом. Питание на борту отсутствует независимо от продолжительности рейса, а билеты — невозвратные. И еще при покупке билета по минимальному тарифу пассажир имеет право на одно место ручной клади и размер всего 363027 сантиметров.

Уточним, что вылет рейсов из Москвы в Иркутск в 20:00, прибытие в Иркутск в 06:45. Обратный рейс вылетает в 07:35 из Иркутска, прибывает в Москву в 08:55.

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