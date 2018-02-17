«Победа» открыла продажу дешевых билетов из Иркутска в Москву
Стоимость билетов будет ниже, но и уровень комфорта — тоже.
Стоимость билетов будет ниже, но и уровень комфорта — тоже.
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила рейс
«Победа» свяжет Приангарье и столицу России с 12 апреля. Первый рейс — это полет из московского Внуково в Иркутск. Рейсы буду выполняться ежедневно на комфортабельных самолетах Boeing737−800.
— В московском аэропорту Внуково для иркутского рейса предусмотрены удобные стыковки со многими рейсами «Победы», в том числе в
Правда, не все так радужно. Пользователи соцсетей уже обсуждают новость и утверждают, что не готовы жертвовать комфортом. Питание на борту отсутствует независимо от продолжительности рейса, а билеты — невозвратные. И еще при покупке билета по минимальному тарифу пассажир имеет право на одно место ручной клади и размер всего 363027 сантиметров.
Уточним, что вылет рейсов из Москвы в Иркутск в 20:00, прибытие в Иркутск в 06:45. Обратный рейс вылетает в 07:35 из Иркутска, прибывает в Москву в 08:55.
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