Жители пятиэтажки в центре Новосибирска недовольны ремонтом собственной крыши
Капитальный ремонт дома в центре Новосибирска — повод для коммунального скандала. Жители 5-этажки на улице Гоголя потребовали управляющую компанию провести инспекцию.
Капитальный ремонт дома в центре Новосибирска — повод для коммунального скандала. Жители 5-этажки на улице Гоголя потребовали управляющую компанию провести инспекцию.
Ремонт крыши выполнили с нарушениями, заявляют жители этого дома по улице Гоголя. Реконструкцию ждали давно, строителей встречали чуть ли не с
Лидия Виноградова, жительница дома № 41 по ул. Гоголя: «Стояла машина такая, типа фургончика. Я подошла, спросила, сколько штук, сколько стоит? Посчитала, думаю, сколько он в машину загрузил? Он молчит, ничего не говорит, погрузил, увез».
Когда утеплитель вывезли, Валерий Заозернов залез на крышу — прямо под ней его квартира на пятом этаже. Жильцы обратились в управляющую компанию. В итоге приехала комиссия и отправилась на крышу вместе с нашей съёмочной группой. Интересно Галине Тесман неспроста: она — строитель с высшим образованием, а еще жительница этого дома. Осталась недовольна тем, что пол на чердаке оказался неровным.
Галина Тесман, жительница дома № 41 по ул. Гоголя: «Вот эти ямы для меня непонятны — откуда они? Потому что утеплитель — он достаточно жесткий, чтобы лежать ровно. В данной ситуации, где проломы — там, значит, провалы утеплителя. Любой зазор между утеплителем выключает его из работы сразу, то есть, он уже не держит тепло, он его выпускает».
Подрядчики заявили — от проекта не отступили ни на шаг и утеплитель никто не воровал.
Михаил Новиков, директор подрядной организации: «Утеплитель везется из другого города на фуре, сюда привозился двумя фурами полными, а излишки уехали на другой объект. Оплачивается непосредственно то, что здесь лежит».
Заменить поврежденные куски утеплителя и прикрепить его надежно к крыше — эти недочеты в работе подрядчики обещали исправить, а представители управляющей компании — проконтролировать.
Ирина Шиль, инженер управляющей компании: «Как только подрядчики завершат работы, устранят замечания, которые им были предъявлены, мы обязательно проведем проверку».
На устранение недостатков строителям отвели несколько дней. Жители дома по улице Гоголя, 41 сдаваться не намерены — обязательно проконтролируют, чтобы подрядчик завершил все работы. Если
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