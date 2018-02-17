Жители пятиэтажки в центре Новосибирска недовольны ремонтом собственной крыши

Ремонт крыши выполнили с нарушениями, заявляют жители этого дома по улице Гоголя. Реконструкцию ждали давно, строителей встречали чуть ли не с хлебом-солью. Вопросы начались, когда утеплитель, который привезли для работ на крыше и складировали во дворе, вывезли в неизвестном направлении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hpDHowoZmFI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидия Виноградова, жительница дома № 41 по ул. Гоголя: «Стояла машина такая, типа фургончика. Я подошла, спросила, сколько штук, сколько стоит? Посчитала, думаю, сколько он в машину загрузил? Он молчит, ничего не говорит, погрузил, увез».

Когда утеплитель вывезли, Валерий Заозернов залез на крышу — прямо под ней его квартира на пятом этаже. Жильцы обратились в управляющую компанию. В итоге приехала комиссия и отправилась на крышу вместе с нашей съёмочной группой. Интересно Галине Тесман неспроста: она — строитель с высшим образованием, а еще жительница этого дома. Осталась недовольна тем, что пол на чердаке оказался неровным.

Галина Тесман, жительница дома № 41 по ул. Гоголя: «Вот эти ямы для меня непонятны — откуда они? Потому что утеплитель — он достаточно жесткий, чтобы лежать ровно. В данной ситуации, где проломы — там, значит, провалы утеплителя. Любой зазор между утеплителем выключает его из работы сразу, то есть, он уже не держит тепло, он его выпускает».

Подрядчики заявили — от проекта не отступили ни на шаг и утеплитель никто не воровал.

Михаил Новиков, директор подрядной организации: «Утеплитель везется из другого города на фуре, сюда привозился двумя фурами полными, а излишки уехали на другой объект. Оплачивается непосредственно то, что здесь лежит».

Заменить поврежденные куски утеплителя и прикрепить его надежно к крыше — эти недочеты в работе подрядчики обещали исправить, а представители управляющей компании — проконтролировать.

Ирина Шиль, инженер управляющей компании: «Как только подрядчики завершат работы, устранят замечания, которые им были предъявлены, мы обязательно проведем проверку».