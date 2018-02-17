Людей через Припять можно перевезти только на катере
В Редакцию СГ дозвонились жители Житковичского района.
В Редакцию СГ дозвонились жители Житковичского района.
Их тревожит тот факт, что понтонные мосты через Припять, которые поставили вместо железобетонного у деревни Борки, постоянно срывает, людей перевозят на катерах по 10 человек, а на берегу даже ночью собираются большие очереди.
Напомним, автомобильное движение по мосту на автодороге Р88 Житковичи — Туров —
С этой же новостью пришел на работу и корреспондент СГ Владимир Суббот. Он рассказал: Возвращался из служебной командировки из Турова на маршрутке в 6 часов утра 15 февраля. Маршрут пролегал через понтонную переправу на реке Припять. О проблемах не думал, тем более получил СМС на мобильник: С 18.00 12 февраля 2018 года проезд по переправе в деревне Черничи открыт.
В маршрутке нас было 10 человек. От Турова до прибрежной деревни Черничи несколько километров. Уже по дороге водитель предупредил:
Ситуация напряженная, людей можно понять. К фермеру из Столинского района Ивану Грибу, например, на работу из Житковичей приезжает около 60 человек. Плавсредством не может помочь, организовал дважды в день подвоз людей к катерам и обратно. Говорит, ширина реки на месте переправы метров 100, не один рейс нужно сделать с одного берега на другой, чтобы доставить рабочих.
Сколько так еще будут кататься? Вопрос открыт. Понтонный мост не может работать
По словам официального представителя Гомельского областного управления МЧС Марии Клезович, на переправе задействовано 2 катера. Один от Минобороны, другой от МЧС. С 6 утра 15 февраля до 6 часов утра 16 февраля перевезли 1 649 человек, в том числе 50 детей. Доставили на другой берег и 500 килограммов груза. А с 14 января только одними сотрудниками МЧС переправлено 33 240 человек, из них 919 детей. Вес груза — 28 280 тонн. Работают круглосуточно, отвечая за безопасность каждого человека.
Мы связались с гендиректором ОАО Мостстрой Сергеем ВАШКЕВИЧЕМ:
— Паромная переправа должна заработать 1 марта. Ею занимаются в РУП Гомельавтодор и речном пароходстве. Мы же им стройплощадки для демонтажа пролетного строения. Будет демонтироваться железобетонная балка длиной 33 метра, которая уйдет на завод железобетонных конструкций для проведения испытания. Задача — к 1 января 2019 года пустить по автомобильному мосту движение.
Гендиректор РУП Гомельавтодор Игорь МАТВЕЦОВ пояснил следующее:
— В начале марта в двух километрах выше по течению установим паромную переправу — переоборудованную баржу. Ее уже готовит Пинский
СПРАВКА СГ.
Житковичский мост 1985 года постройки. Его длина 888,7 метра, ширина 10 и высота 20,7 метра. Всего таких мостов, построенных по примеру житковичского, в нашей стране 5 — в Новополоце, Бобруйске и Гомеле. Во всех конструкциях, по результатам оценки специалистов, выявлены трещины.
chasovitina@sb.by.
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