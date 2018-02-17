Людей через Припять можно перевезти только на катере

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Их тревожит тот факт, что понтонные мосты через Припять, которые поставили вместо железобетонного у деревни Борки, постоянно срывает, людей перевозят на катерах по 10 человек, а на берегу даже ночью собираются большие очереди.

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Напомним, автомобильное движение по мосту на автодороге Р88 Житковичи — Туров — Давид-Городок — граница Украины закрыли в декабре 2017 года.

С этой же новостью пришел на работу и корреспондент СГ Владимир Суббот. Он рассказал: Возвращался из служебной командировки из Турова на маршрутке в 6 часов утра 15 февраля. Маршрут пролегал через понтонную переправу на реке Припять. О проблемах не думал, тем более получил СМС на мобильник: С 18.00 12 февраля 2018 года проезд по переправе в деревне Черничи открыт.

В маршрутке нас было 10 человек. От Турова до прибрежной деревни Черничи несколько километров. Уже по дороге водитель предупредил: из-за большого напора шуги понтонный мост вынужденно развели, поэтому на другой берег будете переправляться на катере (курсируют с вечера). Когда подъехали к реке, заметили людей, ждавших переправы. Фары осветили грузовые, легковые автомобили, фуры, груженные бревнами самосвалы. Течение реки освещали прожекторами, по воде плыли и крутились огромные льдины. Услышали шум двигателя, из темноты показался небольшой катерок, ловко пришвартовался. Двое спасателей в ярко-оранжевых жилетах спрыгнули на землю. Поступила команда загружаться. Каждому выдали спасательные жилеты. Плотно прижимаясь друг к другу, стоя на ногах и держась за поручни, мы отчалили от берега. Катер виртуозно лавировал между плывущими льдами. В считаные минуты мы были на противоположном берегу. Там, несмотря на ранний час, уже собрались люди. Многие ехали на работу в Туров и к местным фермерам. Весь берег был заставлен разной техникой. В линейку выстроились несколько маршруток. Стояли грузовики, мощные снегоочистительные дорожные машины. А на катере уже готовились к обратному рейсу. Выдавали очередным пассажирам жилеты. Междугородние автобусы в эти дни здесь не курсируют. Пассажиров выручают маршрутки, ожидающие их по обоим берегам полноводной Припяти.

Ситуация напряженная, людей можно понять. К фермеру из Столинского района Ивану Грибу, например, на работу из Житковичей приезжает около 60 человек. Плавсредством не может помочь, организовал дважды в день подвоз людей к катерам и обратно. Говорит, ширина реки на месте переправы метров 100, не один рейс нужно сделать с одного берега на другой, чтобы доставить рабочих.

Сколько так еще будут кататься? Вопрос открыт. Понтонный мост не может работать из-за ледостава. Ночью 14 января из-за похолодания и образования льда сорвало его крепления. Работы по восстановлению проводились, но при минусовой температуре на поверхности воды появляется шуга, мост приходится разводить. В этом случае на выручку приходят сотрудники Министерства обороны и спасатели на катерах.

По словам официального представителя Гомельского областного управления МЧС Марии Клезович, на переправе задействовано 2 катера. Один от Минобороны, другой от МЧС. С 6 утра 15 февраля до 6 часов утра 16 февраля перевезли 1 649 человек, в том числе 50 детей. Доставили на другой берег и 500 килограммов груза. А с 14 января только одними сотрудниками МЧС переправлено 33 240 человек, из них 919 детей. Вес груза — 28 280 тонн. Работают круглосуточно, отвечая за безопасность каждого человека.

Мы связались с гендиректором ОАО Мостстрой Сергеем ВАШКЕВИЧЕМ:

— Паромная переправа должна заработать 1 марта. Ею занимаются в РУП Гомельавтодор и речном пароходстве. Мы же им стройплощадки для демонтажа пролетного строения. Будет демонтироваться железобетонная балка длиной 33 метра, которая уйдет на завод железобетонных конструкций для проведения испытания. Задача — к 1 января 2019 года пустить по автомобильному мосту движение.

Гендиректор РУП Гомельавтодор Игорь МАТВЕЦОВ пояснил следующее:

— В начале марта в двух километрах выше по течению установим паромную переправу — переоборудованную баржу. Ее уже готовит Пинский судостроительный-судоремонтный завод. Подъезды к месту установки практически завершены. Финансированием занимается наша организация, только средства заканчиваются, подрядчики работают за свои деньги, а мы за свои. Катера, на которых переправляют людей, заправляются за наш счет. Все, что выделяется на содержание дорог, направляем на эти работы: купили металл для пинского завода, ведь и паромная переправа за наш счет, закупаем подрядчику щебень, чтобы он мог дальше работать. Но стройка потихоньку притормаживается. Нужно срочно открывать финансирование, так как сейчас пойдут серьезные и объемные работы. Ждем обещанной помощи из Минска, но пока сами стараемся сделать все, что в наших силах. Альтернативы катерам нет. Или ехать в объезд, а это почти 300 километров, что не выход. У нас еще один мост под Гомелем, на котором уже ограничили движение и нагрузку до 5 тонн из-за небольшой трещины.

СПРАВКА СГ.

Житковичский мост 1985 года постройки. Его длина 888,7 метра, ширина 10 и высота 20,7 метра. Всего таких мостов, построенных по примеру житковичского, в нашей стране 5 — в Новополоце, Бобруйске и Гомеле. Во всех конструкциях, по результатам оценки специалистов, выявлены трещины.