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10:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане проводили зиму

«Гвоздями» программы по традиции стали столб и горящее чучело.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в Хабаровске тысячи людей вышли на набережную, городские пруды и еще несколько других точек города отметить Масленицу, сообщает ИА Хабаровский край сегодня.

На набережной неотъемлемый колорит праздника создавали ансамбли русской песни, танцевальные коллективы, горы блинов и традиционные соревнования. Помимо боев подушками, прыжков в мешках и перетягивания каната, организаторы подготовили и новые развлечения. Так, например, создали «Лукодром», где все желающие смогли проверить свою меткость, а влюбленных и молодоженов пригласили к участию в акции «Поцелуй на весну».

 — Ни блинов, ни поцелуев много не бывает. Тем более, что на Масленицу влюбленным устраивали своеобразные смотрины на селе: их ставили у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну. Мы, конечно, соломой не кидались в наших участников, но сегодня тоже призвали весеннее тепло жаркими поцелуями, — рассказала тамада. Для гостей праздника были организованы различные фотозоны, ярмарка и полевая кухня. Конечно же популярностью у хабаровчан пользовалась езда на лошадях. «Гвоздем» же программы, по обычаю, стал масленичный столб с призами и чучело, которое сожгли с радостным ожиданием приближающейся весны.

Напомним, в Комсомольске Масленицу отметят завтра.

Правда, по прогнозам синоптиков, зима задержится в Хабаровском крае и после проводов зимы — потепление обещают только в 20-х числах февраля.

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