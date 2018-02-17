Хабаровчане проводили зиму

На набережной неотъемлемый колорит праздника создавали ансамбли русской песни, танцевальные коллективы, горы блинов и традиционные соревнования. Помимо боев подушками, прыжков в мешках и перетягивания каната, организаторы подготовили и новые развлечения. Так, например, создали «Лукодром», где все желающие смогли проверить свою меткость, а влюбленных и молодоженов пригласили к участию в акции «Поцелуй на весну».

На набережной неотъемлемый колорит праздника создавали ансамбли русской песни, танцевальные коллективы, горы блинов и традиционные соревнования. Помимо боев подушками, прыжков в мешках и перетягивания каната, организаторы подготовили и новые развлечения. Так, например, создали «Лукодром», где все желающие смогли проверить свою меткость, а влюбленных и молодоженов пригласили к участию в акции «Поцелуй на весну».

— Ни блинов, ни поцелуев много не бывает. Тем более, что на Масленицу влюбленным устраивали своеобразные смотрины на селе: их ставили у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну. Мы, конечно, соломой не кидались в наших участников, но сегодня тоже призвали весеннее тепло жаркими поцелуями, — рассказала тамада. Для гостей праздника были организованы различные фотозоны, ярмарка и полевая кухня. Конечно же популярностью у хабаровчан пользовалась езда на лошадях. «Гвоздем» же программы, по обычаю, стал масленичный столб с призами и чучело, которое сожгли с радостным ожиданием приближающейся весны.