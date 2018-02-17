Хабаровчане проводили зиму
«Гвоздями» программы по традиции стали столб и горящее чучело.
«Гвоздями» программы по традиции стали столб и горящее чучело.
Сегодня в Хабаровске тысячи людей вышли на набережную, городские пруды и еще несколько других точек города отметить Масленицу, сообщает ИА Хабаровский край сегодня.
— Ни блинов, ни поцелуев много не бывает. Тем более, что на Масленицу влюбленным устраивали своеобразные смотрины на селе: их ставили у столбов ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, пока зрителям не надоест, кидали в них солому. Делали это для того, чтобы укрепить семью и зазвать весну. Мы, конечно, соломой не кидались в наших участников, но сегодня тоже призвали весеннее тепло жаркими поцелуями, — рассказала тамада. Для гостей праздника были организованы различные фотозоны, ярмарка и полевая кухня. Конечно же популярностью у хабаровчан пользовалась езда на лошадях. «Гвоздем» же программы, по обычаю, стал масленичный столб с призами и чучело, которое сожгли с радостным ожиданием приближающейся весны.
Напомним, в Комсомольске Масленицу отметят завтра.
Правда, по прогнозам синоптиков, зима задержится в Хабаровском крае и после проводов зимы — потепление обещают только в 20-х числах февраля.
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