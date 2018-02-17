Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей

«Приз на сумму более 26 млн рублей разыгран в 8019-м тираже «Гослото «5 из 36». Встречайте нового рекордсмена… свой билет стоимостью 480 рублей он приобрел в розничной точке Уфы… Общая сумма выигрыша по билету составила 26 млн 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в билете было заполнено шесть полей, а числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3). Однако победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа.