Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей
УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Житель Уфы угадал пять чисел в лотерею и выиграл 26 млн рублей, сообщает
УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Житель Уфы угадал пять чисел в лотерею и выиграл 26 млн рублей, сообщает
«Приз на сумму более 26 млн рублей разыгран в 8019-м тираже «Гослото «5 из 36». Встречайте нового рекордсмена… свой билет стоимостью 480 рублей он приобрел в розничной точке Уфы… Общая сумма выигрыша по билету составила 26 млн 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в билете было заполнено шесть полей, а числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3). Однако победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа.
«Столото» — крупнейший распространитель государственных лотерей на территории РФ. Организаторами гослотерей в России являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ.
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