Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей

«Свой билет стоимостью 480 рублей он (победитель) приобрел в розничной точке Уфы. В нем было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа. Общая сумма выигрыша по билету составила 26 038 020 рублей», — говорится в сообщении.