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12:00 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на проспекте Ленина появится арт-объект изо льда

21 февраля в 15:00 возле Самарской областной юношеской библиотеки (пр. Ленина, 14) откроется арт-объект, выполненный в рамках проекта «Ледовая стройка».

Каждый год зимой юношеская библиотека устраивает ледовую стройку на пешеходной зоне проспекта Ленина. В этом году тематика стройки приурочена к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России.

Строительство ледяной скульптуры началось 23 января при участии жителей города. Внести свою лепту в создание уникального арт-объекта, ощутив себя современным художником, мог любой желающий, пишет Самру.ру.

21 февраля состоится торжественное открытие готового ледяного сооружения.

Программа мероприятия:

15:00 — открытие, награждение активных волонтёров и участников «Ледовой стройки-2018».

15:30 — презентация мастерской «Культурный доброволец» на базе библиотеки.

16:00 — интерактивные площадки для посетителей: Papercraft, «Головоломки», «Just dance».

16:00 — круглый стол «Культурное добровольчество» для специалистов учреждений культуры.

Напомним, библиотека устраивает «Ледовую стройку» уже несколько лет подряд. Так, к примеру, в 2013 году сотрудники сделали из ледяных «кирпичей» иглу-читальню, в 2014 — копию сочинского ледового дворца, в 2015 — ледяной кинотеатр, а стройка в 2017 году была посвящена чемпионату мира по футболу.

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