В Самаре на проспекте Ленина появится арт-объект изо льда
21 февраля в 15:00 возле Самарской областной юношеской библиотеки (пр. Ленина, 14) откроется
21 февраля в 15:00 возле Самарской областной юношеской библиотеки (пр. Ленина, 14) откроется
Каждый год зимой юношеская библиотека устраивает ледовую стройку на пешеходной зоне проспекта Ленина. В этом году тематика стройки приурочена к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России.
Строительство ледяной скульптуры началось 23 января при участии жителей города. Внести свою лепту в создание уникального
21 февраля состоится торжественное открытие готового ледяного сооружения.
Программа мероприятия:
15:00 — открытие, награждение активных волонтёров и участников «Ледовой стройки-2018».
15:30 — презентация мастерской «Культурный доброволец» на базе библиотеки.
16:00 — интерактивные площадки для посетителей: Papercraft, «Головоломки», «Just dance».
16:00 — круглый стол «Культурное добровольчество» для специалистов учреждений культуры.
Напомним, библиотека устраивает «Ледовую стройку» уже несколько лет подряд. Так, к примеру, в 2013 году сотрудники сделали из ледяных «кирпичей»
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