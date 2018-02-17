В Самаре на проспекте Ленина появится арт-объект изо льда

Каждый год зимой юношеская библиотека устраивает ледовую стройку на пешеходной зоне проспекта Ленина. В этом году тематика стройки приурочена к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России.

Строительство ледяной скульптуры началось 23 января при участии жителей города. Внести свою лепту в создание уникального арт-объекта, ощутив себя современным художником, мог любой желающий, пишет Самру.ру.