Глеб Никитин поздравил нижегородскую спортсменку Наталью Воронину с «бронзой» на Олимпиаде

Напомним, что 16 февраля Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на дистанции пять тысяч метров. Первое место завоевала представительница Голландии Эсме Виссер, серебряная медаль — у чешской спортсменки Мартины Сабликовой.
«Поздравляю Наталью Воронину и ее тренера Владимира Акилова с потрясающим результатом! Это и первая медаль для нижегородских олимпийцев в Пхёнчхане, и первая для российских конькобежцев. Такого не было давно: в последний раз среди нижегородских конькобежцев медали Олимпиады завоевывала Татьяна Аверина в Инсбруке 42 года назад. Начало положено. Будем и дальше болеть за наших!», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане выступает семь нижегородских спортсменов: конькобежцы Наталья Воронина и Сергей Трофимов, лыжница Анастасия Седова, прыгун на лыжах с трамплина Денис Корнилов, хоккеистки Валерия Тараканова, Виктория Кулишова и Екатерина Лихачева. Ранее также сообщалось, что 13 февраля нижегородский конькобежец Сергей Трофимов занял 18 место в беге на 1500 м.
СПРАВКА. Наталья Сергеевна Воронина родилась в Нижнем Новгороде. Является воспитанницей Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1. Выпускница Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В. С. Тишина. Наталья Воронина — мастер спорта международного класса, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту, неоднократный победитель и призер этапов Кубка Мира, бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года.
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