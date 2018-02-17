Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 18 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 18 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.