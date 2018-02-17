Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 18 февраля
Во многих районах страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер
Во многих районах страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 18 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Температура воздуха ночью и утром составит 2−8 градусов мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.
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