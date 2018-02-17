Змея показала чудеса эквилибристики

В ролике видно, что змея очень старается ползти по проволоке, добравшись до одного из столбиков, она почти падает, но в последний момент все-такие собирается с силами и продолжает путь.

«Видимо, когда вы — змея, то здорово время от времени менять угол обзора, но в данном случае это смахивает на довольно неловкий способ обогнуть забор», — написал в Facebook владелец фермы Мэтт Данбабин.

По его словам, змеи — довольно обычное явление в этой местности, однако довольно странно видеть пресмыкающееся ползущим таким загадочным образом, пишет The Mercury.