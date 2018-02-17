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13:00 (мск), источник: Моя Планета

Змея показала чудеса эквилибристики

Владелец австралийской фермы Bangor Vineyard Shed, на которой проводятся дегустации вин, опубликовал видео с тигровой змеей, которая задалась целью выполнить довольно сложный трюк и проползти по тонкой проволоке забора.

В ролике видно, что змея очень старается ползти по проволоке, добравшись до одного из столбиков, она почти падает, но в последний момент все-такие собирается с силами и продолжает путь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Видимо, когда вы — змея, то здорово время от времени менять угол обзора, но в данном случае это смахивает на довольно неловкий способ обогнуть забор», — написал в Facebook владелец фермы Мэтт Данбабин.

По его словам, змеи — довольно обычное явление в этой местности, однако довольно странно видеть пресмыкающееся ползущим таким загадочным образом, пишет The Mercury.

Тигровые змеи, обитающие в австралийском штате Тасмания, довольно пугливы и защищаются государством, однако они не редко оказываются в опасности из-за людей и раздробления их естественной среды обитания.

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