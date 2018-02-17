Антитеррористическая комиссия Хабаровска обсудила безопасность горожан на выборах 2018

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске обсудили безопасность горожан на предстоящих выборах 18 марта. Всего в дальневосточной столице в день выборов будет работать 225 избирательных участков. Правоохранители, сотрудники МЧС и представители районных администраций уже осматривали помещения, в которых будут голосовать горожане и выдали собственникам предписания о дополнительных мерах безопасности. Среди них — установка решеток на окнах, металлических дверей, кнопки экстренного вызова полиции, телефонов с автоматическим определением номера и стационарных металлодетекторов.

Все избирательные участки должны получить паспорта готовности 20 февраля. До этого времени управляющие компании также обязаны осмотреть чердаки и подвалы помещений.

— На случай возникновения внештатных ситуаций в городе утвержден список из 53 резервных помещений. Охрану общественного порядка в день голосования 450 сотрудников полиции будут осуществлять в двухсменном режиме, — отметили в администрации Хабаровска.