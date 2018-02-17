Воронежские автомобилисты почтили память летчика Романа Филипова флешмобом
Воронежские автомобилисты устроили акцию памяти Героя России, воронежского летчика Романа Филипова.
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Воронежские автомобилисты устроили акцию памяти Героя России, воронежского летчика Романа Филипова.
Более сотни машин выстроились в огромную фигуру самолета Су-25, на котором летал погибший в Сирии пилот. Построение на парковке
Напомним, летчик Роман Филипов погиб в Сирии при выполнении боевого задания. Его самолет был сбит, пилот катапультировался, но приземлился в районе, контролируемым боевиками. Когда его окружили враги, он подорвал сам себя гранатой. Похороны героя прошли 8 февраля в Воронеже. Церемония прощания собрала более трех тысяч человек.
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