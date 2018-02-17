Воронежские автомобилисты почтили память летчика Романа Филипова флешмобом

Более сотни машин выстроились в огромную фигуру самолета Су-25, на котором летал погибший в Сирии пилот. Построение на парковке Сити-парка «Град» заняло полтора часа. Результат сняли с квадрокоптера. Финальную фотографию с акции опубликуют в группе «МДПС Воронеж» 23 февраля.

Напомним, летчик Роман Филипов погиб в Сирии при выполнении боевого задания. Его самолет был сбит, пилот катапультировался, но приземлился в районе, контролируемым боевиками. Когда его окружили враги, он подорвал сам себя гранатой. Похороны героя прошли 8 февраля в Воронеже. Церемония прощания собрала более трех тысяч человек.